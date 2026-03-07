Drama bei Skitour: Mann stürzt am Thaneller in den Tod

Bei einer Skitour am Thaneller in Tirol ist ein 43-jähriger Deutscher tödlich verunglückt. Der Mann stürzte bei der Abfahrt durch steiles Gelände rund 370 Meter in die Tiefe.

Am Samstag, dem 7. März unternahmen zwei Deutsche im Alter von 43 und 51 Jahren eine Skitour auf den Thaneller Gipfel im Gemeindegebiet von Heiterwang. Gegen 7 Uhr starteten die beiden Männer vom Parkplatz des „Karlifts“ und stiegen über das „Thanellerkar“ zum Gipfel (2.341m) auf, welchen sie gegen 9.30 Uhr erreichten. Nach einer ca. einstündigen Gipfelrast entschieden sich die beiden Männer über die sogenannte „Nordrinne“ abzufahren.

Tödlicher Sturz

Im Zuge dieser Abfahrt kam der 43-jährige Tourengeher (aus dem Landkreis Weilheim-Schongau) gegen 11.35 Uhr auf einer Seehöhe von ca. 2090 Metern im steilen Gelände zu Sturz und stürzte in weiterer Folge ca. 370 Meter durch steiles und felsdurchsetztes Gelände ab, wobei er sich tödliche Verletzungen zuzog. Der tödlich verunfallte 43-Jährige wurde von der Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle Tirol“ geborgen und ins Tal geflogen. Sein 51-jährige Tourenpartner wurde von der Besatzung des alarmierten Notarzthubschraubers geborgen und unverletzt ins Tal geflogen.