„Haben Einigungen erzielt, die uns viele nicht zugetraut hätten“

Christian Stocker ist seit etwas mehr als einem Jahr der Bundeskanzler der ersten Dreierkoalition Österreichs auf Bundesebene. Zum einjährigen Jubiläum ist er nun 5 Minuten in einem Interview Rede und Antwort gestanden.

Am 3. März 2025 wurde Österreichs erste Dreierkoalition auf Bundesebene – bestehend aus ÖVP, SPÖ und NEOS – nach langen Verhandlungen angelobt. Die Geschicke dieser Regierung leitet ÖVP-Kanzler Christian Stocker. Dass nicht immer alles einfach war, weiß er auch, dennoch sieht er die positiven Seiten. „Wir sind drei unterschiedliche Parteien mit unterschiedlicher ideologischer Ausrichtung und Schwerpunktsetzung. Trotzdem haben wir es geschafft, eine ganze Reihe wichtiger Einigungen zu erzielen, die uns viele nicht zugetraut hätten“, meint er dazu etwa im Interview mit 5 Minuten.

„2026 ist das Jahr des Aufschwungs und der Reformen“

Und auch im zweiten bzw. den nächsten Jahren steht einiges an. „Wir haben viel vor“, so der Bundeskanzler. Den Aufschwung möchte man jetzt verfestigen und Reformen aktiv umsetzen. Und auch hier ist er positiv gestimmt: „Ich bin überzeugt, dass wir die großen Reformen, die absolut zurecht eingefordert werden, auch liefern.“ 2026 sei laut ihm in jedem Fall „das Jahr des Aufschwungs und der Reformen.“

©BKA / Christopher Dunker Christian Stocker lässt im Interview mit 5 Minuten das Jahr Revue passieren.

„Wird mit mir keine Erbschafts- oder Vermögenssteuer geben“

Angesprochen auf eine Vermögens- und Erbschaftssteuer, die etwa auch Finanzminister Markus Marterbauer im 5 Minuten-Interview gefordert hat – das Interview könnt ihr hier nachlesen: Finanzminister: „Kaum ein Ökonom, der gegen eine solche Steuer wäre“ -, winkt Stocker aber einmal mehr ab: „Es wird mit mir keine Erbschafts- oder Vermögenssteuer geben.“ Man habe in Österreich kein Einnahmen- sondern ein Ausgabenproblem und er möchte die Österreicher nicht noch mehr belasten. Das gesamte Interview mit Christian Stocker findet ihr folgend.