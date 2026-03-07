Polizei-Einsatz bei Salzburger Einkaufszentrum: Detektiv (49) verletzt

Nach einem Ladendiebstahl in einem Salzburger Einkaufszentrum versuchten zwei junge Männer zu flüchten. Ein Detektiv stoppte einen der Täter, wurde dabei jedoch verletzt.

Ein Ladendetektiv beobachtete am späten Samstagnachmittag zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren, welche in einem Bekleidungsgeschäft eines Einkaufszentrums im Stadtgebiet von Salzburg Kleidungsstücke in eine mitgeführte Tasche gaben und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen haben. Der Detektiv versuchte die flüchtenden Täter anzuhalten, wobei einem die Flucht gelang. Der Zweite Täter konnte durch den Detektiv nach kurzer Flucht überwältigt und an die einschreitenden Polizisten übergeben werden. Der vorerst Flüchtige wurde im Zuge einer Fahndung durch Polizisten angehalten.

Ladendetektiv wurde verletzt

Der 49-jährige Detektiv zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Das von den Tätern mitgeführte Diebesgut wurde sichergestellt. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen dreistelligen Eurobetrag. Die aus Oberbayern stammenden Männer werden angezeigt.