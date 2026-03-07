Österreich-Wetter: Sonne lacht am Sonntag vom Himmel

Das Wetter am Sonntag zeigt sich von seiner besten Seite. Der Nebel am Morgen weicht der Sonne, in manchen Regionen wird es ein wenig windig.

Lokale Frühnebelfelder lösen sich am Vormittag auf, dann scheint in ganz Österreich die Sonne. Einige dünne Wolken können tagsüber den Himmel zieren. Der Wind kommt von Osten bis Süden, und frischt in Niederösterreich und in Teilen der Steiermark mäßig bis lebhaft auf. Im restlichen Land ist es nahezu windstill. Am Morgen hat es minus drei bis plus drei Grad, untertags klettern die Temperaturen auf bis zu 18 Grad, so die GeoSphere Austria.

Sonniges Bergwetter

Am Sonntag scheint auch auf den Bergen die Sonne, lediglich Saharastaub und dünne Wolkenfelder trüben im Westen und an der Alpennordseite ein wenig das Himmelblau. Der Wind weht schwach bis mäßig von Süden, in den steirisch-niederösterreichischen Kalkalpen zum Teil auch kräftig. In 2000 Metern Höhe liegen die Temperaturen meist bei null bis fünf Grad.