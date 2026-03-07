Skip to content
/ ©Adobe Stock-474756048
Symbolfoto von 5min.at: Ein offenes Rettungsauto bei Nacht
Drei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall in Vöcklabruck verletzt.
Vöcklabruck/OÖ
07/03/2026
Unfall

Drei Verletzte nach Frontalcrash in Oberösterreich

Bei einem Frontalzusammenstoß in Rüstorf (Bezirk Vöcklabruck) in Oberösterreich wurden am Samstag drei Menschen verletzt. Eine 21-Jährige wurde per Hubschrauber ins Klinikum Wels gebracht.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)

Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war mit seinem Wagen am 7. März 2026 gegen 14.40 Uhr gemeinsam mit seiner 21-jährigen Freundin im Ortsgebiet Kaufing, Gemeinde Rüstorf, auf der Kaufinger Gemeindestraße Richtung Osten unterwegs. An der Engstelle am sogenannten „Baldinger Berg“ kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen einer 39-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck. Die beiden Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt. Die 21-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels geflogen.

