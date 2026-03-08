Fahndung: Jugendliche nach Attacke festgenommen

Nach einem mutmaßlichen Raub unter Jugendlichen in Innsbruck konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen. Die Ermittlungen zum Vorfall sind noch im Gange.

Ein 16-jähriger griechischer Jugendlicher wird verdächtigt am Abend des 7. März in Innsbruck, Edith-Stein-Weg, einem 14-jährigen italienischen Jugendlichen die Geldtasche aus der Hand gerissen zu haben. Darin befand sich ein geringer Geldbetrag. Weiters wird ein 15-jähriger deutscher Jugendlicher verdächtigt, einen 15-jährigen Österreicher aufgefordert zu haben, den gesamten Inhalt seiner Hosentaschen zu übergeben. Dies bekräftigte der Jugendliche damit, indem er das Opfer schubste und schüttelte.

Jugendliche festgenommen

Im Anschluss sind die beiden Tatverdächtigen und zwei weitere Jugendliche geflüchtet. Im Zuge der unverzüglich durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnten die Jugendlichen von der Polizei angehalten und vorübergehend Festgenommen werden. Weitere Ermittlungen sind im Gange.