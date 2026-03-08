Komposthaufen fing Feuer: 40 Feuerwehrleute bei Scheunenbrand im Einsatz

Großeinsatz für die Feuerwehren in Achenkirch: Am Samstagabend geriet eine Holzscheune in Brand. Rund 40 Einsatzkräfte standen im Einsatz, die Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Am Samstagabend ist in Achenkirch eine Holzscheune in Brand geraten. Gegen 21:10 Uhr wurde Alarm ausgelöst, nachdem das Feuer auf dem landwirtschaftlichen Anwesen entdeckt worden war. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Komposthaufen an der südwestlichen Seite der Scheune ausgegangen sein.

Genaue Ursache noch unklar

Die Flammen griffen rasch auf das Gebäude über und verursachten erheblichen Sachschaden. Verletzt wurde nach derzeitigen Informationen niemand. Die Feuerwehren aus Achenkirch und Achental rückten mit insgesamt rund 40 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen aus, um den Brand zu bekämpfen. „Durch einen raschen HD-Angriff konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurden noch Nachlöscharbeiten unter Atemschutz durchgeführt, um mögliche Glutnester abzulöschen“, erklärte die Feuerwehr Achenkirch in ihrem Bericht. Zusätzlich standen zwei Rettungswagenbesatzungen sowie eine Polizeistreife im Einsatz. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Brandermittler werden die Untersuchungen am Sonntag fortsetzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2026 um 06:49 Uhr aktualisiert