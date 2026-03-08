Drogenlenker raste mit Kind (2) und schwangerer Ehefrau über A25

In Wels geriet ein 37-jähriger Lenker ins Visier der Polizei, nachdem er deutlich zu schnell unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er keine gültige Lenkberechtigung besitzt und Drogen konsumiert hatte.

Eine Zivilstreife wurde am 7. März 2026, gegen 16.50 Uhr, auf einen schwarzen PKW aufmerksam, welcher auf der B137 Richtung Süden anstatt der erlaubten 70 km/h mit 110 km/h gelenkt wurde. Kurz vor der beabsichtigten Anhaltung fuhr der Lenker, ein 37-Jähriger aus Wels, auf die A25 Welser Autobahn Richtung Linz auf. Dort war der Mann im 100er-Bereich mit 145 km/h unterwegs. Daraufhin wurde er im Bereich Wels Terminal angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen.

Tochter und schwangere Ehefrau im Auto, Lenker unter Drogen

Dabei stellten die Polizisten fest, dass der 37-Jährige bereits seit 2017 keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Außerdem gab er an, Suchtgift konsumiert zu haben. Eine Vorführung zur klinischen Untersuchung verweigerte er allerdings. Im Wagen befanden sich noch seine schwangere Ehefrau und seine zweijährige Tochter. Nach der Untersagung der Weiterfahrt, setzte sich seine Frau hinter das Steuer. Der Mann wird angezeigt.