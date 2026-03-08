„Den politischen Gegner als Hirntote zu bezeichnen, ist letztklassig“

Seit 2021 ist Gerhard Karner bereits Österreichs Innenminister. Seit einem Jahr ist er es auch in der Dreierkoalition. Im Interview mit 5 Minuten lässt er das Jahr Revue passieren und zeigt, was er von der Wortwahl der FPÖ hält.

Die Zusammenarbeit in der Dreierkoalition, bestehend aus ÖVP, SPÖ und NEOS, bezeichnet er als „vernünftig“. „Obwohl viele gemeint haben, dass es mit drei Koalitionspartnern nicht funktionieren kann“, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im Interview mit 5 Minuten. Im vergangenen Jahr habe man dabei etwa den Familiennachzug gestoppt, die Gefährder-Überwachung umgesetzt und etwa ein strengeres Waffengesetz verhandelt und beschlossen. „Und mit Jahresmitte tritt der europäische Asylpakt in Kraft. Auch damit wird das Asylsystem notwendigerweise deutlich strenger, gerechter und entlastet die Bevölkerung“, erklärt Karner.

„Destruktive und beschimpfende Wortwahl der FPÖ“ ist „negativ“

Apropos Asylthematik: In dieser gibt es immer wieder Kritik von der FPÖ. Für diese hat Karner keine guten Worte übrig. Viele würden „die destruktive und beschimpfende Wortwahl der FPÖ“ als „negativ“ empfinden. „Den politischen Gegner als Hirntote zu bezeichnen, wie es Herbert Kickl (Anm.: FPÖ-Chef) getan hat, ist letztklassig“, meint Karner. Mit den „oft sehr wüsten Beschimpfungen“ müsse er als Innenminister aber umgehen können. „Meine Verantwortung ist die Sicherheit der Menschen in unserem Land.“

Regierungsprogramm soll weiter konsequent umgesetzt werden

Sowohl im kommenden als auch generell in den kommenden Jahren möchte man nun das Regierungsprogramm „konsequent umsetzen“. Zusätzlich möchte man die vom Bundeskanzler ausgegebene 2-1-0-Formel vorantreiben: „Die Inflation dauerhaft auf zwei Prozent senken, mindestens ein Prozent Wirtschaftswachstum und null Toleranz gegenüber jenen, die unsere Ordnung, Demokratie und freie Gesellschaft in Frage stellen.“ Das gesamte Interview mit Innenminister Gerhard Karner findet ihr folgend.