„Den politischen Gegner als Hirntote zu bezeichnen, ist letztklassig“
Seit 2021 ist Gerhard Karner bereits Österreichs Innenminister. Seit einem Jahr ist er es auch in der Dreierkoalition. Im Interview mit 5 Minuten lässt er das Jahr Revue passieren und zeigt, was er von der Wortwahl der FPÖ hält.
Die Zusammenarbeit in der Dreierkoalition, bestehend aus ÖVP, SPÖ und NEOS, bezeichnet er als „vernünftig“. „Obwohl viele gemeint haben, dass es mit drei Koalitionspartnern nicht funktionieren kann“, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im Interview mit 5 Minuten. Im vergangenen Jahr habe man dabei etwa den Familiennachzug gestoppt, die Gefährder-Überwachung umgesetzt und etwa ein strengeres Waffengesetz verhandelt und beschlossen. „Und mit Jahresmitte tritt der europäische Asylpakt in Kraft. Auch damit wird das Asylsystem notwendigerweise deutlich strenger, gerechter und entlastet die Bevölkerung“, erklärt Karner.
Bist du mit der Regierung nach einem Jahr zufrieden?
„Destruktive und beschimpfende Wortwahl der FPÖ“ ist „negativ“
Apropos Asylthematik: In dieser gibt es immer wieder Kritik von der FPÖ. Für diese hat Karner keine guten Worte übrig. Viele würden „die destruktive und beschimpfende Wortwahl der FPÖ“ als „negativ“ empfinden. „Den politischen Gegner als Hirntote zu bezeichnen, wie es Herbert Kickl (Anm.: FPÖ-Chef) getan hat, ist letztklassig“, meint Karner. Mit den „oft sehr wüsten Beschimpfungen“ müsse er als Innenminister aber umgehen können. „Meine Verantwortung ist die Sicherheit der Menschen in unserem Land.“
Regierungsprogramm soll weiter konsequent umgesetzt werden
Sowohl im kommenden als auch generell in den kommenden Jahren möchte man nun das Regierungsprogramm „konsequent umsetzen“. Zusätzlich möchte man die vom Bundeskanzler ausgegebene 2-1-0-Formel vorantreiben: „Die Inflation dauerhaft auf zwei Prozent senken, mindestens ein Prozent Wirtschaftswachstum und null Toleranz gegenüber jenen, die unsere Ordnung, Demokratie und freie Gesellschaft in Frage stellen.“ Das gesamte Interview mit Innenminister Gerhard Karner findet ihr folgend.
Innenminister Gerhard Karner im Interview mit 5 Minuten
Ein Jahr Regierungsverantwortung ist um. Ganz ad hoc: Was ist Ihnen von den ersten 365 Tagen besonders positiv, was besonders negativ in Erinnerung geblieben?
Diese sehr vernünftige Zusammenarbeit in der Bundesregierung, obwohl viele gemeint haben, dass es mit drei Koalitionspartnern nicht funktionieren kann. Das hat aber auch sehr viel mit Bundeskanzler Christian Stocker zu tun, der diese Regierung sehr besonnen aber konsequent führt. Negativ empfinden sehr viele die destruktive und beschimpfende Wortwahl der FPÖ. Den politischen Gegner als Hirntote zu bezeichnen, wie es Herbert Kickl getan hat, ist letztklassig.
Wie kann man das Jahr aus Ihrer Sicht zusammenfassen? Was haben Sie in diesem Jahr als Minister in Ihrem Resort erreicht?
Wir haben den Familiennachzug gestoppt und dadurch das Bildungs-, das Gesundheits- und das Sozialsystem entlastet. Die Gefährder-Überwachung wurde umgesetzt und gibt der Polizei zeitgemäße Möglichkeiten, Gefährder und Extremisten auch in Messenger-Diensten auszuforschen. Wir haben innerhalb weniger Wochen ein strengeres Waffengesetz verhandelt und beschlossen. Und mit Jahresmitte tritt der europäische Asylpakt in Kraft. Auch damit wird das Asylsystem notwendigerweise deutlich strenger, gerechter und entlastet die Bevölkerung.
Gibt es etwas, wo Sie sagen „Das hätte ich besser/anders machen können“? Falls ja, was war das und was nehmen Sie sich dadurch auch für die folgenden drei Jahre mit?
Natürlich gibt es Dinge oder Entscheidungen, wo man nachher drauf kommt, das wäre anders vielleicht besser gewesen. Wichtig ist aber in der Politik, Entscheidungen zu treffen und einen geradlinigen Kurs zu gehen. Mit Herumlavieren und Zick-Zack erreicht man selten sein Ziel.
Was steht im kommenden Jahr an? Welche Ziele haben Sie im zweiten Regierungsjahr und generell in den kommenden Regierungsjahren?
Das Ziel ist klar: wir wollen das Regierungsprogramm, auf das wir uns innerhalb der Koalition geeinigt haben, konsequent umzusetzen. Natürlich werden wir als Bundesregierung auch die vom Bundeskanzler ausgegebene 2-1-0-Formel vorantreiben: Die Inflation dauerhaft auf zwei Prozent senken, mindestens ein Prozent Wirtschaftswachstum und null Toleranz gegenüber jenen, die unsere Ordnung, Demokratie und freie Gesellschaft in Frage stellen. Gerade was „Null Toleranz“ betrifft, haben wir im Sicherheits- und Asylbereich ja schon ganz konkrete Maßnahmen gesetzt, die wirken. Diese Richtung müssen wir weitergehen.
Vor allem seitens der FPÖ kommen ja immer wieder zig parlamentarische Anfragen und auch teils mehrmals wöchentlich Kritik am Migrationskurs. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um und was entgegnen Sie dieser?
Die Kritik kommt nicht wöchentlich, sondern täglich. Als Innenminister muss man aber mit diesen oft sehr wüsten Beschimpfungen umgehen können. Das tut eigentlich nichts zur Sache. Meine Verantwortung ist die Sicherheit der Menschen in unserem Land. Umso wichtiger ist es, dass wir uns als Bundesregierung auf das zu konzentrieren, was zählt: harte und konsequente Arbeit im Sinne der Bevölkerung.