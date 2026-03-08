Lenkerin alkoholisiert: Unfallfahrt endete in Böschung

In Aurach am Hongar kam es in der Nacht auf den 8. März zu einem Verkehrsunfall: Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab und blieb in einer Böschung hängen. Die Lenkerin war alkoholisiert.

Eine 32-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck war mit ihrem PKW am 8. März 2026 gegen 0.40 Uhr gemeinsam mit einer 29-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck auf dem Güterweg Leithen Richtung Ortsgebiet Aurach am Hongar (Oberösterreich) unterwegs. Unmittelbar vor der Kreuzung mit der Straße Kasten kam der Wagen von der Fahrbahn ab und blieb in einer angrenzenden Böschung zur A1 Westautobahn hängen.

Alkotest positiv

Die Lenkerin wurde mit leichten, die Beifahrerin mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. Zur Bergung des Fahrzeuges rückten die Feuerwehren Aurach und Rutzenmoos aus. Ein durchgeführter Alkotest ergab bei der 32-Jährigen einen Wert von 1,92 Promille.