Österreich räumt Botschaft in Teheran

Wegen weiteren Angriffen verlegt Österreich die iranische Botschaft ins benachbarte Land Aserbaidschan. Außerdem werden die vom Außenministerium organisierten Rückholflüge eingestellt.

Das Gebäude der österreichischen Botschaft in Teheran steht nun verlassen da.

Angesichts der aktuell gefährlichen Situation schließt Österreich die Botschaft in Teheran und verlegt das Personal in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku. Der Konsularbetrieb wird vorerst eingestellt.

Keine Rückholflüge mehr

Ebenso organisiert das Außenministerium keine Rückholflüge mehr, der Bedarf sei nicht mehr da, so ein Sprecher des Außenministeriums. Es wird empfohlen, die vor Ort verfügbaren Linienflüge zu nützen.

Information für Betroffene In dringenden Fällen erreichst du das Außenministerium unter der Notfallnummer +43 1 90115 4411. Weitere Infos findest du auf der Website des Außenministeriums.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2026 um 09:56 Uhr aktualisiert