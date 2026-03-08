Mit 2,22 Promille: Fahrradfahrer fährt Fußgänger nieder

Ein 36-jähriger Radfahrer aus der Slowakei rammte in der Nacht auf den 8. März einen 23-jährigen Fußgänger. Der Alkotest ergab eine hohe Alkoholisierung.

Am 8. März um kurz nach Mitternacht kam im Bereich des Hildmannplatz in Salzburg zu dem Unfall. Ein 36-jähriger Fahrradfahrer stieß mit einem Fußgänger zusammen, der 23-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Der slowakische Fahrradfahrer trug keine Verletzungen davon. Ein von der Polizei durchgeführter Alkotest ergab bei ihm eine Alkoholisierung von 2,22 Promille. Er durfte nicht mehr weiterfahren, und wird angezeigt.