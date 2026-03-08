Nach Tod ihres Kindes verlor Niederösterreicherin auch ihren Job

Eine Frau verliert ihr neugeborenes Kind und war nach Streitigkeiten mit dem Arbeitgeber dann auch noch ihren Job los. Die Arbeiterkammer konnte eine außergerichtliche Einigung erzielen.

Besonders tragisch ist das Schicksal einer Frau aus dem Bezirk Mistelbach: Ihr Baby verstirbt nur wenige Tage nach der Geburt. Dazu kam dann noch eine Auseinandersetzung mit ihrem Arbeitgeber. Der Frau stand trotz allem eine Freistellung bis zum Ende des Mutterschutzes zu, für diese Situation brachten ihre Vorgesetzten jedoch kein Verständnis auf, es kam laut der Arbeiterkammer zu mobbingähnlichem Verhalten.

Posten war plötzlich weg

In der Zwischenzeit wurde ihre Stelle im mittleren Management neu besetzt, die Vertretung hätte für die gesamte Karenz gegolten. Jedoch war die Frau nach vier Monaten bereits wieder zurück, und nun wurden ihr Stellen angeboten, bei denen sie deutlich weniger Gehalt bekommen hätte. Daraufhin hatte die Niederösterreicherin genug, und meldete sich bei der Arbeiterkammer.

Arbeiterkammer setzte Lösung durch

Die AK Niederösterreich fand dann eine akzeptable Lösung für alle Beteiligten. Die betroffene Frau erhielt eine Freistellung für sechs Monate, um Resturlaub aufzubrauchen, und schied dann aus dem Unternehmen aus. Zudem musste der Betrieb ihr 34.414 Euro zahlen, das konnte die Arbeiterkammer durchsetzen.

Arbeitgeber hätte geklagt werden können

Es wäre auch möglich gewesen, den früheren Posten einzuklagen. Das lehnte die ehemalige Mitarbeiterin jedoch ab. Nach der Klage wieder denselben Arbeitsplatz mit den gleichen Vorgesetzten zu bekleiden, kam für sie nicht in Frage.