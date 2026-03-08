Unbekannte jagen Baustellen-WC in die Luft

Ein Baustellen-WC wurde in der Nacht vom Freitag in Lauterach hochgejagt, vermutlich mit einem Böller. Die Polizei ermittelt.

Um etwa 23 Uhr hörte man in Lauterach in Vorarlberg einen lauten Knall. Unbekannte Täter hatten dort vermutlich einen Böller gezündet, in einem Baustellen-WC. Durch die Wucht der Explosion zeriss es die Kabine, und die Wände wurden weggeschleudert. Die Polizei ermittelt nun, Hinweise können bei der Inspektion Lauterach unter der Telefonnummer 059 133 8132100 eingebracht werden.