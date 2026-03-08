Skip to content
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Auto, das in die falsche Richtung fährt und die Polizei.
Der 88-Jährige wurde von seinem Sohn bei der Dienststelle abgeholt und der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.
Ansfelden/OÖ
08/03/2026
Führerschein weg

ASFINAG-Mitarbeiter stoppen Geisterfahrer (88) auf der A8

Ein 88-jähriger Autofahrer war am frühen Sonntagmorgen auf der A7 bei Ansfelden als Geisterfahrer unterwegs. ASFINAG-Mitarbeiter konnten den Mann anhalten.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)

Ein 88-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten lenkte seinen PKW am 8. März 2026 gegen 4.40 Uhr auf der A7 Richtung Norden entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Der Mann konnte durch ASFINAG-Mitarbeiter bei der Rampe 1 im Bereich der Verschneidung mit der Rampe 4 auf Höhe Ansfelden (Oberösterreich) angehalten werden.

Führerschein abgenommen

Beim Eintreffen der Streife befand sich der Lenker noch im Wagen und wirkte orientierungslos. Der 88-Jährige wurde von seinem Sohn bei der Dienststelle abgeholt und der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.

