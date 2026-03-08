Mann am Linzer Hauptplatz von Unbekannten geschlagen und ausgeraubt

Ein 34-jähriger afghanischer Staatsbürger war am 8. März 2026 gegen 0.40 Uhr in der Linzer Altstadt unterwegs. Als er nach Hause fahren wollte, wurde der Mann am Hauptplatz von drei bislang unbekannten Tätern festgehalten, geschlagen und ausgeraubt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Während der Vernehmung auf der Dienststelle klagte das Opfer über Schmerzen am rechten Knie und im Brustbereich. „Als die Rettung eintraf, wurde der 34-Jährige plötzlich sehr unkooperativ, lehnte die medizinische Hilfe ab und verließ die Polizeiinspektion“, berichtete die Polizei abschließend.