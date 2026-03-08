Lawinen-Tragödie in Tirol: Wintersportler wird verschüttet und stirbt

Für einen Wintersportler kam am Sonntag jede Hilfe zu spät. Am Serleskamm in Neustift wurde die Person von einem Schneebrett erfasst und verschüttet. Zwei Hubschrauber und die Bergrettung waren im Einsatz.

Um kurz vor 12 Uhr ging ging in Neustift im Stubaital eine Lawine ab. Im Bereich Serleskamm löste sich ein Schneebrett. Ein Zeuge schlug Alarm, denn ein Wintersportler wurde verschüttet.

Einsatz läuft noch

Sofort wurde ein Großeinsatz ausgelöst. Die Hubschrauber Christopherus 1 und Libelle Tirol hoben sofort in Richtung des Unglücksortes ab. Auch die Bergrettung Neustift war rasch vor Ort. Aktuell läuft der Einsatz noch, das bestätigte die Landespolizeidirektion Tirol gegenüber der 5 Minuten-Redaktion. Gegen 12:30 konnte ein Signal eines Lawinensuchgerätes empfangen werden. Für den verschütteten Wintersportler kam laut mehreren Medienberichten leider jede Hilfe zu spät.

Aktuell mäßige Lawinengefahr

Aktuell herrscht in Teilen Tirols, so auch im Stubaital mäßige Lawinengefahr. Besonders gefährlich ist laut Lawinen.report der Altschnee, und Einfahrten in Mulden und Rinnen.