Skip to content
Region auswählen:
/ ©Stoxreiter
Foto auf 5min.at zeigt Taucher bei einer Suchaktion im See.
Einsatztaucher vom Lido rückten zur Bergeaktion aus.
Österreich/Ausland
08/03/2026
Auto versank

Drama auf Fähre: Österreicher stürzt in Venedig mit Auto ins Wasser

Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte ein österreichischer Staatsbürger in Venedig mitsamt seinem Auto ins Wasser. Sein Hund war im Wagen eingeschlossen, er konnte jedoch ihn und sich selbst retten.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)

Beim Auffahren auf eine Fähre am Lido in Venedig passierte das Unglück: Ein Österreicher stürzte mit seinem Auto ins Wasser. Ein Mitarbeiter der lokalen Fährgesellschaft ACTV konnte ihm helfen, sich aus seinem Sicherheitsgurt zu lösen.

Fahrer und Vierbeiner sind wohlauf

Der Autofahrer schaffte es noch, seinen Hund aus dem Wagen zu befreien, und die beiden konnten sich sicher ans Ufer retten. Das Auto versank in der Lagune und wurde von der Feuerwehr geborgen. Auch eine Tauchstaffel war im Einsatz. Als Ursache wurde der dichte Nebel, und ein falsches Fahrmanöver genannt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: