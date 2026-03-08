Drama auf Fähre: Österreicher stürzt in Venedig mit Auto ins Wasser

Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte ein österreichischer Staatsbürger in Venedig mitsamt seinem Auto ins Wasser. Sein Hund war im Wagen eingeschlossen, er konnte jedoch ihn und sich selbst retten.

Beim Auffahren auf eine Fähre am Lido in Venedig passierte das Unglück: Ein Österreicher stürzte mit seinem Auto ins Wasser. Ein Mitarbeiter der lokalen Fährgesellschaft ACTV konnte ihm helfen, sich aus seinem Sicherheitsgurt zu lösen.

Fahrer und Vierbeiner sind wohlauf

Der Autofahrer schaffte es noch, seinen Hund aus dem Wagen zu befreien, und die beiden konnten sich sicher ans Ufer retten. Das Auto versank in der Lagune und wurde von der Feuerwehr geborgen. Auch eine Tauchstaffel war im Einsatz. Als Ursache wurde der dichte Nebel, und ein falsches Fahrmanöver genannt.