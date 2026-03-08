Frontalcrash bei Übungsfahrt: Mehrere Verletzte

Bei einem Frontalcrash im oberösterreichischen Bezirk Freistadt sind am Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Ein 18-Jähriger war gerade auf einer L17-Übungsfahrt unterwegs, als es zur Kollision kam.

Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr mit seinem Wagen am 8. März 2026 gegen 10.35 Uhr auf der Unterweißenbacher L1442 Richtung Wildberg. Bei Straßenkilometer 9,4 kam es dabei zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen eines 18-jährigen Ukrainers aus dem Bezirk Freistadt. Dieser machte gerade eine behördlich bewilligte L17-Übungsfahrt. Im Wagen des 18-Jährigen befanden sich noch ein 61-jähriger Deutscher, ein 27-jähriger Ukrainer sowie ein 45-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Freistadt. Sämtliche Autoinsassen wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Freistadt eingeliefert.