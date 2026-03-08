Fatale Verwechslung: Schockdiagnose in Linz entpuppt sich als Irrtum

Eine Frau aus dem Mühlviertel erhielt im Krankenhaus eine Krebsdiagnose, die sich später als Verwechslung herausstellte. Eine Namensgleichheit soll wohl zu dem Fehler geführt haben.

Am Kepler Universitätsklinikum ist es offenbar zu einer folgenschweren Patientenverwechslung gekommen. Wie die Kronen Zeitung berichtet, erhielt eine 54-jährige Frau aus dem Mühlviertel Anfang Februar zunächst die Diagnose Brustkrebs, obwohl sie gar nicht die betroffene Patientin war. Auslöser des Irrtums dürfte eine Namensähnlichkeit gewesen sein. Die Frau hatte zuvor einen Knoten in der Brust ertastet und war zur weiteren Abklärung an das Brustzentrum des Krankenhauses überwiesen worden.

54-Jährige erhielt Diagnose anderer Patientin

Bei einem Termin erklärte ein Arzt, dass mehrere Tumore festgestellt worden seien und rasch behandelt werden müssten. Während des Gesprächs fiel der Patientin jedoch auf, dass ihr Vorname im Befund anders geschrieben war. Auch das Geburtsjahr stimmte nicht. Erst dadurch stellte sich heraus, dass der Arzt offenbar die Akte einer anderen Patientin geöffnet hatte. Für die Betroffene bedeutete die Situation laut dem Bericht einen massiven emotionalen Schock. Gemeinsam mit ihrem Ehemann überlegt sie nun, rechtliche Schritte zu prüfen.

So reagierte Krankenhaus

Das Krankenhaus teilte auf Anfrage der Kronen Zeitung mit, man bedauere den Vorfall sehr und nehme ihn ernst. Betroffenen werde bei Bedarf auch psychologische Unterstützung angeboten, zudem stehe das medizinische Personal für Gespräche zur Verfügung. Bereits Anfang des Jahres sorgte eine Falschdiagnose in Linz für Aufsehen. Nach einer irrtümlichen Krebsdiagnose wurde einer Frau die Gebärmutter entfernt. Mehr dazu hier: Gesunde Gebärmutter irrtümlich entfernt – Staatsanwalt ermittelt.