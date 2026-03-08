Viel zu tun: Das sagt Ministerin Holzleitner am Weltfrauentag

Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner spricht am Weltfrauentag über zukünftige Projekte der Regierung, wie Forschungen zur Frauengesundheit, oder die Bekämpfung des "Gender Pay Gap".

In der Pressestunde des ORF am Sonntag anlässlich des internationalen Frauentag hat Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) betont, dass zur Gleichstellung in Österreich noch viel getan werden müsse. Sie zitiert Maria Rauch-Kallat, eine ihrer Vorgängerinnen: „Österreich ist ein konservatives Land.“ Dennoch werde sich einiges tun, kündigt sie an. So wie zum Beispiel die Kampagne „Gerecht oder Geschlecht?“, die diese Woche ins Leben gerufen wurde, und auf das Gender Pay Gap hinweisen sollte.

Mehr als acht Millionen Euro für Frauengesundheit

Holzleitner kündigt auch einen neuen Schwerpunkt für Frauengesundheit und Gendermedizin an. In neue Forschungsprojekte werden insgesamt rund 8,4 Millionen Euro fließen. Die Ministerin betont, dass dass man bei der Gesundheit eine Lücke zwischen den Geschlechtern zu schließen habe.

Mögliche Aufteilung von Karenz

Ein Herzenswunsch von Eva-Maria Holzleitner ist auch die Aufteilung der Karenz zwischen Müttern und Vätern. Hier nennt sie skandinavische Länder als Vorbilder. Ihr ist klar, dass solche Regelungen „nicht von heute auf morgen umsetzbar sind“, dennoch sieht sie hier einen möglichen Kulturwandel in der Gesellschaft.

Baldige Umsetzungen angekündigt

Die von der EU vorgeschriebene Lohntransparenzrichtlinie soll von Österreich nun bis zum Sommer auch umgesetzt werden. Auch an der Umsetzung eines Aktionsplans gegen Frauengewalt werde aktuell „mit Hochdruck“ gearbeitet, so Holzleitner.