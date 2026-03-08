Fehlalarm: Große Negativlawine sorgt für Rettungseinsatz

Skitourengeher bemerkten einen größeren Lawinenabgang am Schilchernock. Sie sahen am Lawinenkegel auch eine Skibrille. Dieser Fund löste einen Großeinsatz aus.

Am Sonntagmittag ging bei der Bergrettung Tamsweg ein Notruf ein. Skitourengeher meldeten einen großen Lawinenabgang im Bereich des Schilchernocks. Die Tourengeher empfingen mit ihren Lawinensuchgeräten mehrere Signale, und fanden zudem eine Skibrille am Lawinenkegel.

Großaufgebot der Einsatzkräfte

Die Ortsstellen Tamsweg und Mauterndorf rückten unverzüglich aus. Im Einsatz standen 22 Bergretter, die den Kegel sondierten. „Immer wieder traten Störsignale auf“, berichtet Einsatzleiter Bernhard Steiner gegenüber 5 Minuten. Auch der Polizeihubschrauber Libelle, der Rettungshubschrauber des Roten Kreuzes und die Feuerwehr Ramingstein waren im Einsatz.

©BR Tamsweg/Steiner Der Ausblick vom Hubschrauber auf den Ort des Geschehens.

Negativlawine löste sich bereits am Vorabend

Die Experten konnten schließlich feststellen, dass die Lawine bereits am Samstagnachmittag abgegangen sein musste. Es gab keine Vermisstenmeldungen, daher wurde der Einsatz um 15:30 Uhr beendet.