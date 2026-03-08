„Arbeiten intensiv daran, diesen Scherbenhaufen zusammenzukehren“
Vizekanzler Andreas Babler hat Anfang 2025 mit "seiner" SPÖ den Schritt in die Dreierkoalition mit der ÖVP und den NEOS gewagt. Ein Jahr später lässt er dieses Jahr nun im Interview mit 5 Minuten Revue passieren.
Am 3. März 2025 wurde die „neue“ Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS angelobt. Einer der Hauptakteure ist dabei auch Österreichs Vizekanzler und Minister für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Andreas Babler (SPÖ). Und er ist sich im Interview mit 5 Minuten sicher: Der Regierung ist in den ersten 365 Tagen „schon viel gelungen“. Leicht war dieses erste Jahr aber sicher nicht, musste doch ein hartes Sparpaket geschnürt werden, das für viel Aufregung in ganz Österreich gesorgt hat. Babler weiß auch, warum das notwendig war: „Leider war der Zustand, in dem uns die Vorgängerregierung das Land hinterlassen hat, äußerst negativ.“
Bist du mit der Regierung nach einem Jahr zufrieden?
Worauf Andreas Babler besonders stolz ist
Im vergangenen Jahr habe man so für Anti-Teuerungsmaßnahmen im Gesamtvolumen von 1,375 Milliarden Euro gesorgt – „beim Wohnen, beim täglichen Einkauf, bei der Gesundheit und bei der Energie“. Besonders stolz sei Babler dabei auf den Mietpreisstopp, mit dem man die Mieterhöhungen im öffentlichen und gemeinnützigen Bereich komplett angehalten habe. Und: Auch in den kommenden beiden Jahren sollen sie „nur sehr behutsam“ erhöht werden. Zusätzlich habe man mit der Mietpreisbremse auch einen regulatorischen Eingriff in die privaten Mieten vorgenommen. „Zum ersten Mal in der zweiten Republik“, weiß der Vizekanzler. Alles zur Mietrechtsreform, die man geschnürt hat, findet ihr auch hier: Mietpaket beschlossen: Was sich beim Wohnen in Österreich ändert.
Wie Österreichs Medien unterstützt werden sollen
Unterstützt werden sollen in den nächsten Jahren auch Österreichs Medien. Der dafür zuständige Minister hat kürzlich von „weit mehr als 100 Millionen Euro“ gesprochen, die man jährlich investieren will. Zum Vergleich: Aktuell schüttet man 80 Millionen Euro Fördergelder aus. Babler schlüsselt im 5 Minuten-Interview nun auf, was hier noch dazukommen soll. So sei etwa eine neue Förderung zur Unterstützung von Zeitungsabos an die Haustür in der Höhe von 25 Millionen Euro geplant. „Und dann gibt es noch 30 Millionen Euro, um Jugendlichen journalistische Medien näher zu bringen“, so der Vizekanzler und Medienminister. Das gesamte Interview mit Andreas Babler findet ihr folgend.
Vizekanzler Andreas Babler im Interview mit 5 Minuten
Ein Jahr Regierungsverantwortung ist um. Ganz ad hoc: Was ist Ihnen von den ersten 365 Tagen besonders positiv, was besonders negativ in Erinnerung geblieben?
Die SPÖ ist in die Regierung eingetreten, um Österreich wieder auf Kurs zu bringen. Dabei sind für die SPÖ die wichtigsten Anliegen der Bevölkerung auch unsere oberste Priorität. Die Regierung liefert konkrete Ergebnisse. Die Inflation ist endlich gesunken, die Wirtschaft erholt sich.
Leider war der Zustand, in dem uns die Vorgängerregierung das Land hinterlassen hat, äußerst negativ. Wir arbeiten seit einem Jahr intensiv daran, diesen Scherbenhaufen zusammenzukehren. Dabei ist uns schon viel gelungen.
Wie kann man das Jahr aus Ihrer Sicht zusammenfassen? Was haben Sie in diesem Jahr als Minister in Ihrem Resort erreicht?
Als Regierung ist uns der Kurswechsel bei Teuerung und Wirtschaft gelungen. Wir haben die Teuerung vom Höchstwert von elf Prozent, bei dem die Vorgängerregierung noch immer nicht eingegriffen hat, endlich wieder auf das volkswirtschaftliche Ziel von zwei Prozent reduziert. Das Gesamtvolumen an Anti-Teuerungsmaßnahmen dieser Regierung beläuft sich auf 1,375 Mrd. Euro. Beim Wohnen, beim täglichen Einkauf, bei der Gesundheit und bei der Energie.
Mit der Industrie- und der Fachkräftestrategie stellen wir die Weichen für die Zukunftsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft. In einer Zeit von globalen Umbrüchen brauchen Unternehmen klare Rahmenbedingungen. Und mit der Fachkräftestrategie sorgen wir dafür, dass auch die Menschen auf diese geänderten Umstände vorbereitet werden, um mit Expertise und Know-How qualitativ hochwertige Jobs ausfüllen zu können.
In meinem Ressort bin ich besonders stolz auf den Mietpreisstopp mit dem wir die Mieterhöhungen im öffentlichen und gemeinnützigen Bereich komplett angehalten haben und auch in den nächsten zwei Jahren nur sehr behutsam erhöhen. Mit der Mietpreisbremse haben wir zusätzlich auch, zum ersten Mal in der zweiten Republik, einen regulatorischen Eingriff in die privaten Mieten vorgenommen. Das sind große Erfolge, der vielen Millionen Mieter:innen in Österreich eine spürbare Entlastung bringt und gleichzeitig Sicherheit für die Zukunft schafft.
Gibt es etwas, wo Sie sagen „Das hätte ich besser/anders machen können“? Falls ja, was war das und was nehmen Sie sich dadurch auch für die folgenden drei Jahre mit?
Es gab immer wieder Uneinigkeiten in dieser Regierung. Wir haben aber jedes Mal Handlungs- und Kompromissfähigkeit bewiesen und auch in schwierigen Situationen gute Lösungen für Österreich auf den Tisch legen können.
Was steht im kommenden Jahr an? Welche Ziele haben Sie im zweiten Regierungsjahr und generell in den kommenden Regierungsjahren?
Im ersten Regierungsjahr ging es darum die Inflation zu senken, jetzt darum, sie niedrig zu halten. Das ist entscheidend für Land, Leute und Unternehmen. Es geht um die Leistbarkeit des Lebens, aber auch um die Konkurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft. Außerdem will die SPÖ im Jahr 2026 einen Pakt gegen die Zwei-Klassen-Medizin schließen und neue Wege im Kampf gegen Extremismus für mehr Sicherheit wagen.
Sie haben ja vor, die Medienförderung umzukrempeln. Wann ist mit der Umsetzung der „Medienförderung Neu“ zu rechnen?
Wir haben im Regierungsprogramm vereinbart, dass die bestehende Förderstruktur im Medienbereich mit dem Fokus auf Qualität, Treffsicherheit, Zukunftsfähigkeit und Medienvielfalt neu ausgerichtet wird. Ich habe dazu eine wissenschaftliche Analyse in Auftrag gegeben, um die Neuaufstellung vorzubereiten. Diese Studie wird in wenigen Wochen vorliegen. Sie ist dann eine gute Grundlage, um das System der Medienförderung neu aufzustellen.
Und weil von einer Summe von „weit mehr als 100 Millionen“ statt der bisher 80 Millionen Euro pro Jahr die Rede war: Wie viel ist schließlich geplant und woher nimmt man die Extramillionen und ist von Beginn an mit weit mehr als 100 Millionen zu rechnen?
Wir unterstützen die österreichischen Medien aktuell mit rund 80 Millionen Euro aus neun unterschiedlichen Förderungen. Eine neue Förderung zur Unterstützung von Zeitungsabos an die Haustür mit einem Volumen von 25 Mio. Euro kommt noch dieses Jahr. Und dann gibt es noch 30 Mio. Euro, um Jugendlichen journalistische Medien näher zu bringen. Das war mir in den Regierungsverhandlungen wichtig und das haben wir auch so ausgemacht, um die österreichischen Medien zu stützen. Dafür ist auch das entsprechende Budget vorgesehen.