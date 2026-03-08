„Arbeiten intensiv daran, diesen Scherbenhaufen zusammenzukehren“

Vizekanzler Andreas Babler hat Anfang 2025 mit "seiner" SPÖ den Schritt in die Dreierkoalition mit der ÖVP und den NEOS gewagt. Ein Jahr später lässt er dieses Jahr nun im Interview mit 5 Minuten Revue passieren.

Am 3. März 2025 wurde die „neue“ Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS angelobt. Einer der Hauptakteure ist dabei auch Österreichs Vizekanzler und Minister für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Andreas Babler (SPÖ). Und er ist sich im Interview mit 5 Minuten sicher: Der Regierung ist in den ersten 365 Tagen „schon viel gelungen“. Leicht war dieses erste Jahr aber sicher nicht, musste doch ein hartes Sparpaket geschnürt werden, das für viel Aufregung in ganz Österreich gesorgt hat. Babler weiß auch, warum das notwendig war: „Leider war der Zustand, in dem uns die Vorgängerregierung das Land hinterlassen hat, äußerst negativ.“

Bist du mit der Regierung nach einem Jahr zufrieden? Ja, voll und ganz Sie geben sicher ihr bestes Überhaupt nicht Habe keine Meinung dazu Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Worauf Andreas Babler besonders stolz ist

Im vergangenen Jahr habe man so für Anti-Teuerungsmaßnahmen im Gesamtvolumen von 1,375 Milliarden Euro gesorgt – „beim Wohnen, beim täglichen Einkauf, bei der Gesundheit und bei der Energie“. Besonders stolz sei Babler dabei auf den Mietpreisstopp, mit dem man die Mieterhöhungen im öffentlichen und gemeinnützigen Bereich komplett angehalten habe. Und: Auch in den kommenden beiden Jahren sollen sie „nur sehr behutsam“ erhöht werden. Zusätzlich habe man mit der Mietpreisbremse auch einen regulatorischen Eingriff in die privaten Mieten vorgenommen. „Zum ersten Mal in der zweiten Republik“, weiß der Vizekanzler. Alles zur Mietrechtsreform, die man geschnürt hat, findet ihr auch hier: Mietpaket beschlossen: Was sich beim Wohnen in Österreich ändert.

©BKA / Christopher Dunker Andreas Babler lässt im Interview mit 5 Minuten das Jahr Revue passieren.

Wie Österreichs Medien unterstützt werden sollen

Unterstützt werden sollen in den nächsten Jahren auch Österreichs Medien. Der dafür zuständige Minister hat kürzlich von „weit mehr als 100 Millionen Euro“ gesprochen, die man jährlich investieren will. Zum Vergleich: Aktuell schüttet man 80 Millionen Euro Fördergelder aus. Babler schlüsselt im 5 Minuten-Interview nun auf, was hier noch dazukommen soll. So sei etwa eine neue Förderung zur Unterstützung von Zeitungsabos an die Haustür in der Höhe von 25 Millionen Euro geplant. „Und dann gibt es noch 30 Millionen Euro, um Jugendlichen journalistische Medien näher zu bringen“, so der Vizekanzler und Medienminister. Das gesamte Interview mit Andreas Babler findet ihr folgend.