Letzter Herzenswunsch: Schwerkranke kehrt noch einmal nach Hause zurück

Ein letzter Besuch im eigenen Zuhause, ein Treffen mit Freunden und ein Abschied vom geliebten Kater. Der Verein -Rollende Engel- machte diesen Wunsch für eine schwerkranke Frau in Kirchdorf (Oberösterreich) noch möglich.

Für Oberösterreicherin Helga begann alles mit Schmerzen im Fuß. Als sie ins Krankenhaus ging, folgte wenig später eine niederschmetternde Diagnose: eine schwere, lebensverkürzende Erkrankung. Ihr größter Wunsch blieb dennoch klar: Sie wollte noch einmal nach Hause, in ihren Garten, zu ihren Freunden und vor allem zu ihrem Kater. Der Verein -Rollende Engel- wurde informiert und reagierte rasch. Wie die Helfer in einem Beitrag schildern, stand das Team bereits kurze Zeit später im Krankenhaus bereit, um den Ausflug zu ermöglichen. „Helga ist eine sehr sympathische und starke Frau. Trotz ihrer großen Schmerzen hat sie immer ein Lächeln im Gesicht“, heißt es in dem Posting des Vereins.

Umarmungen, Tränen, emotionale Momente

Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner brachten die Ehrenamtlichen die Frau zu ihrem Haus in Kirchdorf. Dort warteten bereits zahlreiche Freunde. Die Begrüßung war emotional – es gab Umarmungen, Tränen und viele bewegende Momente. Im Wohnzimmer versammelten sich schließlich alle um Helga. Auch ihr Kater Pezi durfte nicht fehlen. „Als der Kater auf der Trage und in den Armen seines Frauerl liegt, ist dies schon wieder fast vergessen. Er schnurrt und lässt sich streicheln“, schildern die Helfer den Moment. Später ging es noch einmal in den Garten. Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen wurde gelacht, über alte Zeiten gesprochen und Erinnerungen geteilt. Immer wieder betonte Helga, wie dankbar sie für diesen Tag sei.

©Verein -Rollende Engel- | Einmal noch nach Hause, um sich von ihrem Kater Pezi zu verabschieden war der Wunsch von Helga.

Herzenswunsch ging noch in Erfüllung

Doch schließlich kam der Moment des Abschieds. Freunde und Familie nutzten die letzten gemeinsamen Minuten, bevor die Rückfahrt ins Krankenhaus angetreten wurde. Dort angekommen sei Helga zwar erschöpft, aber sehr glücklich gewesen. Wenige Tage nach diesem besonderen Ausflug folgte die traurige Nachricht: Helga schloss ihre Augen für immer.