Lotto-Ziehung am 8. März: Diese Zahlen wurden gezogen
Am Mittwoch, dem 4. März 2026 2026, gibt es wieder Chancen auf große Gewinne. Welche Zahlenkombinationen dafür nötig sind, liest du hier.
Bei der vergangenen Lotto-Ziehung am Freitag hat es erneut keinen Wettschein mit der richtigen Zahlenkombination gegeben. Damit geht es heute beim Sechser bereits um einen Fünffachjackpot. Die Ziehung am heutigen Sonntag wurde moderiert von Evelyn Vysher.
Diese Zahlen wurden bei der Lottoziehung am 8. März 2026 gezogen:
- Lotto: 17, 20, 21, 22, 29, 35 Zusatzzahl: 8
- LottoPlus: 9, 11, 25, 30, 33, 38
- Joker: 9, 8, 6, 1, 9, 1
