/ ©ORF/Günther Pichlkostner
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Lotto Moderatorin Evelyn Vysher
Diese Zahlen wurden bei "6 aus 45" gezogen".
Österreich
08/03/2026
6 aus 45

Lotto-Ziehung am 8. März: Diese Zahlen wurden gezogen

Am Mittwoch, dem 4. März 2026 2026, gibt es wieder Chancen auf große Gewinne. Welche Zahlenkombinationen dafür nötig sind, liest du hier.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(45 Wörter)

Bei der vergangenen Lotto-Ziehung am Freitag hat es erneut keinen Wettschein mit der richtigen Zahlenkombination gegeben. Damit geht es heute beim Sechser bereits um einen Fünffachjackpot. Die Ziehung am heutigen Sonntag wurde moderiert von Evelyn Vysher.

Diese Zahlen wurden bei der Lottoziehung am 8. März 2026 gezogen:

  • Lotto: 17, 20, 21, 22, 29, 35  Zusatzzahl: 8
  • LottoPlus: 9, 11, 25, 30, 33, 38
  • Joker: 9, 8, 6, 1, 9, 1
