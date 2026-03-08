Spritztour mit Folgen: 13-Jähriger nach Quad-Unfall verletzt

Ein 13-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am Sonntag gegen 10.20 Uhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Elektro-Quad ohne Kenntnis des Besitzers über einen Feldweg auf eine angrenzende Wiese. „Am Sozius befand sich ein 13-jähriger Freund aus dem Bezirk Rohrbach. Beide waren ohne Helm unterwegs. Bei der Rückfahrt zum Wohnhaus verlor der Junge vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im abschüssigen Gelände die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich seitlich“, berichtet die Polizei. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Rohrbach eingeliefert. Sein Mitfahrer wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden.