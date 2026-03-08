Quad stürzt 50 Meter in die Tiefe: 62-Jähriger stirbt nach Unfall

Sonntagmittag fuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Quad über eine Wiese. Aus bislang ungeklärter Ursache durchbrach er einen Wildzaun und stürzte in der Folge über einen Felsvorsprung rund 50 Meter in die Tiefe, wo er gegen einen Baum prallte. Das Quad stürzte ebenfalls über die Felskante. Zwei Zeugen, die sich beim Einstieg zu einem nahegelegenen Klettersteig befanden, beobachteten den Absturz und leisteten umgehend Erste Hilfe.

Mann verstarb im Krankenhaus

Der Verletzte wurde mittels Taubergung durch den Notarzthubschrauber C8 geborgen und in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert, wo er aufgrund der Schwere seiner Verletzungen verstarb. Da der 62-Jährige seine Fahrt auf liechtensteinischem Staatsgebiet begonnen hatte und die Unfallendlage auf österreichischem Gebiet lag, sind die Behörden beider Länder in die Bearbeitung des Sachverhalts eingebunden. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete die Sicherstellung des Quads an. Im Einsatz standen Beamte der Bundespolizei, der Stadtpolizei Feldkirch und der Landespolizei Liechtenstein sowie die Bergrettung Feldkirch-Frastanz und die Freiwillige Feuerwehr Tosters.