Streit am Bahnhof eskaliert: Mann setzt Pfefferspray gegen Jungen (12) ein

Am Sonntag, dem 8. März .2026 gegen 12.30 Uhr kam es im Wartebereich des Bahnhofs Imst-Pitztal in der Gemeinde Arzl im Pitztal zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen drei Minderjährigen und einem 74-jährigen Österreicher. „Nach mehrmaligen verbalen Beleidigungen und Diebstahl einer Zigarettenpackung setzte der 74-Jährige – trotz aufrechten Waffenverbots – schließlich einen Pfefferspray gegen einen 12-jährigen Syrer ein. Daraufhin versetzte der 12-Jährige dem 74-Jährigen einen Tritt in den Bauch, wodurch dieser zu Boden stürzte und in weiterer Folge mit Verletzungen unbestimmten Grades durch den verständigten Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Zams eingeliefert werden musst“, berichtet die Polizei. Der 12-jährige Syrer, sowie ein 11-Jähriger und ein 13-Jähriger (beides Ukrainer) blieben beim Vorfall unverletzt. Nach Abschluss der Ermittlungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen.