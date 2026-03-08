Heldentat auf der A12: Mann zieht Lenker aus brennendem LKW

Auf dem Parkplatz Angath-Nord an der A12 brannte am Sonntagnachmittag ein Lkw. Ein 37-jähriger Litauer reagierte blitzschnell und zog den 39-jährigen Fahrer aus Usbekistan aus der Kabine. Damit rettete er ihm wohl das Leben.

Dramatische Szenen spielten sich am Sonntagnachmittag auf dem Autobahnparkplatz Angath-Nord entlang der A12 Inntalautobahn ab. Ein Sattelkraftfahrzeug hatte dort Feuer gefangen. Ein 37-jähriger Mann aus Litauen bemerkte das Feuer und eilte sofort zur Hilfe. Er rettete den 39-jährigen Lenker aus Usbekistan aus der Fahrerkabine. Der Schwerverletzte wurde anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Murnau am Staffelsee in Bayern geflogen.

Mutiger Helfer wird selbst verletzt

Der Litauer erlitt bei der heldenhaften Rettungsaktion ebenfalls Verbrennungen. „Er wurde durch den Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.“ Der Brand konnte schließlich von den Feuerwehren Angath, Wörgl und Kufstein gelöscht werden. Auch die ASFINAG, mehrere Streifen der Autobahnpolizei Wiesing, der Landesverkehrsabteilung Tirol sowie umliegender Polizeiinspektionen waren im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Feuer durch einen technischen Defekt in der Fahrerkabine ausgelöst worden sein. Die Ermittlungen dazu laufen.