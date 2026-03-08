Skip to content
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen wolkenverhangenen Himmel über einem See.
So könnte der Himmel am Montag aussehen.
Österreich
08/03/2026
Bis zu 18 Grad

Wetter in Österreich: Wolkiger Start in die Woche

Am 9. März sind einige Wolken am Himmel zu erkennen, erst am Nachmittag kommt die Sonne so richtig. Das Thermometer zeigt bis zu 18 Grad an.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)

Die neue Arbeitswoche startet mit einigen Wolkenfeldern, besonders im Bergland wird es grau. Jedoch bleibt es überwiegend niederschlagsfrei, berichtet die GeoSphere Austria. Nachmittags kann sich die Sonne überall auch länger zeigen. Der Wind kommt von Osten bis Süden, und lebt vor allem im Norden und Osten spürbar auf, sonst bleibt es überwiegend windschwach. Am Morgen hat es noch minus zwei bis plus fünf Grad, die Tageshöchsttemperaturen betragen 13 bis 18 Grad.

So wird das Wetter auf den Gipfeln

Am Montag können speziell die höheren Gipfel Österreichs in Nebel gehüllt sein, allerdings herrschen sonst gute Sichtverhältnisse. Der Wind weht in der Steiermark und in Niederösterreich mäßig, und in exponierten Lagen schon sehr lebhaft. In 2000 Metern kann man minus zwei bis plus drei Grad erwarten.

