Lawinenabgang bei Skitour in Tirol: Zwei Alpinisten mitgerissen

Eine fünfköpfige Skitourengruppe aus Spanien wurde am Sonntagnachmittag im Bereich Jamtal bei Galtür von einer Lawine überrascht. Zwei Alpinisten wurden auf rund 2.400 Metern mitgerissen, eine Person wurde verletzt .

Am Sonntagnachmittag, dem 8. März, war eine fünfköpfige Skitourengruppe aus Spanien im Bereich des Jamtals im Gemeindegebiet von Galtür unterwegs. Gegen 15.30 Uhr befanden sich die Alpinisten bereits auf der Abfahrt zur Jamtalhütte, als es zu einem Lawinenabgang kam. Die Gruppe fuhr gerade über das Gelände mit dem Namen „Totenfeld“ auf etwa 2.400 Metern Seehöhe, als sich plötzlich eine Lawine löste.

Zwei Skitourengeher von Lawine erfasst

Die Schneemassen rissen zwei Mitglieder der Gruppe mit, allerdings wurde laut Polizei niemand verschüttet. Ein 57-jähriger Spanier kam durch den Lawinenabgang zu Sturz und verletzte sich dabei am Ellbogen. Seine Begleiter setzten sofort einen Notruf ab. Der Notarzthubschrauber „Gallus 3“ wurde alarmiert und führte die Bergung des Verletzten durch. Anschließend wurde der Mann zur weiteren medizinischen Behandlung ins Bezirkskrankenhaus Zams geflogen. Die übrigen vier Mitglieder der Gruppe blieben unverletzt. Sie konnten ihre Abfahrt selbstständig fortsetzen und erreichten anschließend sicher die Jamtalhütte.