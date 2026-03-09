Motorradfahrer nach Zusammenstoß in Bachbett geschleudert

Bei einem Verkehrsunfall auf der Unterinntalstraße in Breitenbach am Inn ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt worden. Der 31-Jährige kollidierte beim Überholen mit einem Pkw und stürzte über eine Böschung.

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der L211 Unterinntalstraße im Gemeindegebiet von Breitenbach am Inn (Tirol) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Eine 35-jährige Österreicherin war mit ihrem Pkw vom Ortsgebiet kommend in Richtung Reintalersee unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 31-jähriger ungarischer Staatsbürger mit seinem Motorrad in dieselbe Richtung.

Wollte überholen

Als die Pkw-Lenkerin beabsichtigte, in eine links abzweigende Zufahrtsstraße einzubiegen, setzte der Motorradfahrer gleichzeitig zum Überholen des Autos sowie zweier davor fahrender Radfahrer an. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Pkw. Durch den Zusammenstoß kam der 31-Jährige zu Sturz, geriet über den Fahrbahnrand und stürzte eine abschüssige Böschung hinunter. Er kam schließlich in einem kleinen Bachbett zum Liegen.

Ins Krankenhaus eingeliefert

Der Motorradlenker wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen der Rettungsdienst mit Notarzt sowie eine Streife der Polizeiinspektion Kramsach.