Skip to content
Region auswählen:
/ ©Österreich findet euch
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man die 12-Jähirge Virgo, die vermisst wird.
Die 12-jährige Virag O. aus Attnang-Puchheim (Oberösterreich) wird seit Freitag, dem 6. März 2026, gegen 22 Uhr, vermisst.
Wien/Österreich
09/03/2026
Hinweise erbeten

Letzte Spur von Vermissten führt nach Wien: Wo ist die 12-jährige Virag?

Ein 12-jähriges Mädchen aus Attnang-Puchheim wird seit Freitagabend vermisst. Die letzte bekannte Spur von Virag O. führt nach Wien. Polizei und die Organisation „Österreich findet euch“ bitten nun die Bevölkerung um Hinweise.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(160 Wörter)

Die 12-jährige Virag O. aus Attnang-Puchheim (Oberösterreich) wird seit Freitag, dem 6. März 2026, gegen 22 Uhr, vermisst. Wie die Organisation „Österreich findet euch“ bekannt gab, fehlt von dem Mädchen seither jede Spur. Als letzter bekannter Aufenthaltsort wurde Wien angegeben. Seitdem läuft die Suche nach der Jugendlichen.

Beschreibung des vermissten Mädchens

Virag ist etwa 150 bis 155 Zentimeter groß und hat dunkelbraune Haare. Weitere Details zu ihrer Bekleidung oder möglichen Begleitpersonen wurden bislang nicht veröffentlicht. Die Behörden bitten die Bevölkerung nun um erhöhte Aufmerksamkeit. Wer das Mädchen gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird ersucht, umgehend die Polizei zu verständigen. Auch die Organisation „Österreich findet euch“ ruft dazu auf, den Vermisstenhinweis möglichst breit zu teilen, um die Suche zu unterstützen. Jede Information könnte entscheidend sein, um das Mädchen rasch zu finden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: