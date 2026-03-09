Letzte Spur von Vermissten führt nach Wien: Wo ist die 12-jährige Virag?

Ein 12-jähriges Mädchen aus Attnang-Puchheim wird seit Freitagabend vermisst. Die letzte bekannte Spur von Virag O. führt nach Wien. Polizei und die Organisation „Österreich findet euch“ bitten nun die Bevölkerung um Hinweise.

Die 12-jährige Virag O. aus Attnang-Puchheim (Oberösterreich) wird seit Freitag, dem 6. März 2026, gegen 22 Uhr, vermisst. Wie die Organisation „Österreich findet euch“ bekannt gab, fehlt von dem Mädchen seither jede Spur. Als letzter bekannter Aufenthaltsort wurde Wien angegeben. Seitdem läuft die Suche nach der Jugendlichen.

Beschreibung des vermissten Mädchens

Virag ist etwa 150 bis 155 Zentimeter groß und hat dunkelbraune Haare. Weitere Details zu ihrer Bekleidung oder möglichen Begleitpersonen wurden bislang nicht veröffentlicht. Die Behörden bitten die Bevölkerung nun um erhöhte Aufmerksamkeit. Wer das Mädchen gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird ersucht, umgehend die Polizei zu verständigen. Auch die Organisation „Österreich findet euch“ ruft dazu auf, den Vermisstenhinweis möglichst breit zu teilen, um die Suche zu unterstützen. Jede Information könnte entscheidend sein, um das Mädchen rasch zu finden.