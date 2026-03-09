Causa Wöginger: Thomas Schmid muss erneut vor Gericht aussagen

Wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs kommt es am Montag zu einem Prozess. Einem Bürgermeister soll eine Position im Ministerium verschafft worden sein. Chats auf dem Handy von Thomas Schmid spielen dabei eine zentrale Rolle.

Am Montag müssen sich August Wöginger (ÖVP) und zwei Finanzbeamte wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht verantworten. Wie auch im vergangenen Jahr muss dazu auch Thomas Schmid, der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium, aussagen. Aber wieso gibt es den Prozess in Linz (Oberösterreich) überhaupt?

Wurde Bürgermeister Vorteil bei Bewerbung verschafft?

Konkret stehen die Vorwürfe im Raum, dass die drei Angeklagten einem ÖVP-Bürgermeister geholfen haben sollen, einen Posten im Vorstand des Finanzamts Braunau zu bekommen, wie mehrere Medien berichten. Dabei sollen vor allem Chats auf dem Telefon von Thomas Schmid im Vordergrund stehen, die eine klare Absprache dokumentiert haben sollen. Denn der Bürgermeister soll August Wöginger um Hilfe bei der Bewerbung gebeten haben. Beide sollen das sogar bestätigt haben.

Intervention bei Bewerbung?

Der ÖVP-Klubobmann soll die Bewerbungsunterlagen anschließend an Schmid übergeben haben, und dieser soll sie einem Mitglied der Anhörungskommission weitergegeben und dabei um Hilfe gebeten haben. Wöginger soll allerdings bestreiten, dass er Einfluss nehmen wollte. Auch das angeklagte Kommissionsmitglied soll den Interventionsversuch bestätigt haben, betonte aber, dass er den Bürgermeister trotzdem nur nach seiner Leistung bewertet habe. Das Urteil in soll im April gefällt werden.