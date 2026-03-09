Paukenschlag: ORF-Chef Roland Weißmann tritt zurück

ORF-Chef Roland Weißmann wurde von einer Frau sexuelle Belästigung vorgeworfen. Wie bekannt wurde, ist er nun von seinem Posten zurückgetreten.

Es sind schwere Vorwürfe, wegen derer ORF-Generaldirektor Roland Weißmann nun zurücktritt. Eine Mitarbeiterin hatte in den vergangenen Tagen nämlich Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen ihn erhoben, der ORF-Generaldirektor bestreitet diese, wie es nun in einer Aussendung des ORF heißt. Dennoch hat er bereits am Sonntag den Stiftungsratvorsitzenden Heinz Lederer und dessen Stellvertreter Gregor Schütze über seinen Rücktritt informiert. Für ihn gilt freilich die Unschuldsvermutung.

Anwalt von Roland Weißmann: Vorgebrachter Sachverhalt liege bis heute nicht vor

Der Anwalt Weißmanns erklärt nun, wie alles abgelaufen ist. Vom Stiftungsrat wurde er darüber informiert, dass ihm von einer Mitarbeiterin unangemessenes Verhalten zu Beginn seiner Amtszeit als Generaldirektor, also 2022, vorgeworfen werde. Ihm wurde daraufhin eine Frist von wenigen Tagen eingeräumt, seinen Rücktritt zu erklären, „obwohl mein Mandant die Vorwürfe bestritten hat und eine inhaltliche Überprüfung der Vorwürfe nicht erfolgte“. Und: Bis heute liege ihm der von der Mitarbeiterin genau vorgebrachte Sachverhalt nicht vor. „Dennoch war er, um Schaden vom Unternehmen abzuwenden, zu weitreichenden Zugeständnissen bereit und trat daher von seiner Funktion als Generaldirektor zurück“, so der Anwalt.

„Es ist die Verantwortung des ORF-Stiftungsrats…“

Die amtierende Hörfunkdirektorin Ingrid Thurnher soll nun mit der vorläufigen Führung der Geschäfte des Generaldirektors beauftragt werden. „Es ist die Verantwortung des ORF-Stiftungsrats, nun rasch die nötigen Schritte zu setzen, damit die erhobenen Vorwürfe transparent und mit aller Konsequenz aufgeklärt werden können und die reibungslose Fortführung der Geschäftsführung garantiert ist“, so Lederer.

Fahrplan für Neubestellung der ORF-Geschäftsführung ändert sich nicht

Schütze ergänzt noch, dass man mit der entschiedenen Vorgangsweise zeige, dass man auch in schwierigen Momenten eine ruhige Hand bewahren würde. Abschließend versichert man noch, dass sich am Fahrplan für die Neubestellung der ORF-Geschäftsführung für die Periode ab 1. Jänner 2027 nichts ändern würde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2026 um 09:49 Uhr aktualisiert