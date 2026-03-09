Skitourengeher stürzt am Sonnblick 250 Meter ab

Bei einem Absturz am Sonnblick (Salzburg) wurde ein Skitourengeher aus Wien schwer verletzt. Er blieb nach 250 Metern in einer steilen Rinne liegen, konnte aber noch selbst den Notruf wählen. Daraufhin rückte die Bergrettung aus.

Sonntagabend, am 8. März 2026, war ein Wiener bei einer Skitour am Hohen Sonnblick unterwegs. Beim Aufstieg im Bereich der so genannten Rojacherquerung ist er dann aber aus noch unbekannten Gründen abgestürzt. Rund 250 Meter ging es in sehr steilem und felsdurchsetztem Gelände bergab. In einer steilen Rinne ist er dann schwer verletzt liegen geblieben, konnte allerdings noch selbst die Bergrettung rufen.

Verletzter und Begleiterin mit Hubschrauber vom Berg gebracht

Die Rauriser Bergrettungskräfte gelangten daraufhin mit der Materialseilbahn des Observatoriums rasch zum Unglücksort, wo sie einerseits die Begleiterin des Bergsteigers als auch den Verletzten selbst versorgen konnten. Parallel dazu wurde auch der Rettungshubschrauber angefordert, der nachtflugfähig und mit einer Außenwinde ausgestattet ist. Dieser konnte beide Skitourengeher aufnehmen und vom Berg bringen, die 19 Bergretter fuhren mit Skiern ins Tal ab und konnten nach Mitternacht den Einsatz beenden, erklärt man nun in einer Aussendung.