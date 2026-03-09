Wieder kein Lotto-Sechser, Österreicher räumt trotzdem ab

Der Lotto-Sechser ist auch zum sechsten Mal in Folge nicht gefallen, womit es am Mittwoch zum ersten Sechsfachjackpot des Jahres kommt. Ein Österreicher darf sich trotzdem über rund 247.0000 Euro freuen.

Einmal mehr hat es bei „Lotto 6 aus 45“ am Sonntag, 8. März 2026, keinen Tipp gegeben, auf dem die „sechs Richtigen“ angekreuzt waren. Damit geht es am kommenden Mittwoch mit einem Sechsfachjackpot und nicht weniger als 7,7 Millionen Euro im Topf weiter. Es handelt sich dabei um den ersten dieser Art im Jahr 2026 und den 20. insgesamt in der österreichischen Lotto-Geschichte. Wie die „österreichischen Lotterien“ in einer Aussendung wissen, haben sich immerhin sieben dieser bisher 19 noch zu einem Siebenfachjackpot weiterentwickelt.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 8. März 2026, gezogen: Lotto : 17, 20, 21, 22, 29, 35; Zusatzzahl: 8

: 17, 20, 21, 22, 29, 35; Zusatzzahl: 8 LottoPlus : 9, 11, 25, 30, 33, 38

: 9, 11, 25, 30, 33, 38 Joker: 9, 8, 6, 1, 9, 1 alle Angaben ohne Gewähr

Fünf Fünfer mit Zusatzzahl bei Lotto-Ziehung

Fünf Spielteilnehmer hatten immerhin fünf von sechs Zahlen richtig und zusätzlich noch die Zusatzzahl angekreuzt. Jeweils mehr als 27.000 Euro gehen dabei drei Mal in die Steiermark, einmal nach Niederösterreich und einmal ins Burgenland. Vier der fünf Tipps wurden übrigens per Quicktipp abgegeben, einer hatte per Hand getippt.

Joker-Gewinner räumt 247.000 Euro ab

Ebenfalls keinen Hauptgewinn gab es bei LottoPlus, womit sich die Gewinnsumme wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt hat. Jeder der 61 Fünfer hat damit etwas mehr als 4.900 Euro bekommen. Damit war der Joker die einzige Ziehung, bei der jemand so richtig abgeräumt hat. Ein Teilnehmer via win2day hatte die richtige Kombination und das „Ja“ angekreuzt. Der Solo-Joker ist für ihn nun knapp 247.000 Euro wert.