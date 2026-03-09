Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Mann, der sich freut, hinter ihm sind einige Bündel Geld.
Der Joker wurde von einem Österreicher geknackt - er ist 247.000 Euro wert.
Österreich
09/03/2026
247.000 Euro

Wieder kein Lotto-Sechser, Österreicher räumt trotzdem ab

Der Lotto-Sechser ist auch zum sechsten Mal in Folge nicht gefallen, womit es am Mittwoch zum ersten Sechsfachjackpot des Jahres kommt. Ein Österreicher darf sich trotzdem über rund 247.0000 Euro freuen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(217 Wörter)

Einmal mehr hat es bei „Lotto 6 aus 45“ am Sonntag, 8. März 2026, keinen Tipp gegeben, auf dem die „sechs Richtigen“ angekreuzt waren. Damit geht es am kommenden Mittwoch mit einem Sechsfachjackpot und nicht weniger als 7,7 Millionen Euro im Topf weiter. Es handelt sich dabei um den ersten dieser Art im Jahr 2026 und den 20. insgesamt in der österreichischen Lotto-Geschichte. Wie die „österreichischen Lotterien“ in einer Aussendung wissen, haben sich immerhin sieben dieser bisher 19 noch zu einem Siebenfachjackpot weiterentwickelt.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 8. März 2026, gezogen:

  • Lotto: 17, 20, 21, 22, 29, 35; Zusatzzahl: 8
  • LottoPlus: 9, 11, 25, 30, 33, 38
  • Joker: 9, 8, 6, 1, 9, 1

alle Angaben ohne Gewähr

Fünf Fünfer mit Zusatzzahl bei Lotto-Ziehung

Fünf Spielteilnehmer hatten immerhin fünf von sechs Zahlen richtig und zusätzlich noch die Zusatzzahl angekreuzt. Jeweils mehr als 27.000 Euro gehen dabei drei Mal in die Steiermark, einmal nach Niederösterreich und einmal ins Burgenland. Vier der fünf Tipps wurden übrigens per Quicktipp abgegeben, einer hatte per Hand getippt.

Joker-Gewinner räumt 247.000 Euro ab

Ebenfalls keinen Hauptgewinn gab es bei LottoPlus, womit sich die Gewinnsumme wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt hat. Jeder der 61 Fünfer hat damit etwas mehr als 4.900 Euro bekommen. Damit war der Joker die einzige Ziehung, bei der jemand so richtig abgeräumt hat. Ein Teilnehmer via win2day hatte die richtige Kombination und das „Ja“ angekreuzt. Der Solo-Joker ist für ihn nun knapp 247.000 Euro wert.

Kreuzt du beim Joker immer das „Ja“ an?

Ja, immer
Nein, nie
Manchmal
Ich spiele nicht
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: