Gratis-Tickets für 100.000 Pensionisten: Was jetzt genau gilt

Rund 100.000 Menschen sind es, die von den ÖBB ab Mitte April bei Neuausstellung oder Verlängerung der „Vorteilscard Senior Frei“ zwei gratis ÖBB-Tickets für Zugfahrten in ganz Österreich bekommen. Heißt: Die Aktion richtet sich an Pensionisten, die einen Anspruch auf eine Ausgleichs- oder Ergänzungszulage haben und mindestens 65 Jahre alt sind. Die „Vorteilscard Senior frei“ ist für diese Personengruppe übrigens ebenfalls gratis. Wie die Aktion jetzt aber ganz genau funktioniert? Wir haben für euch bei den ÖBB nachgefragt.

Welche Voraussetzungen für die gratis Pensionisten-Tickets von den ÖBB gelten

Die Voraussetzungen, die es für die gratis Tickets gibt, sind relativ einfach: Man muss 65 Jahre oder älter sein und gleichzeitig eine Ausgleichs- oder Ergänzungszulage beziehen. Laut Aussendung des Mobilitätsministerium heißt es, dass das immerhin theoretisch mehr als 100.000 Menschen hierzulande betreffen würde. Bezüglich der Zugfahrten gibt es ebenfalls zwei Einschränkungen. Die Fahrt muss innerhalb von Österreich und im ÖBB-Netz stattfinden, außerdem muss zumindest ein Teil der Reise mit einem Fernverkehrszug (Railjet, Eurocity, Intercity, Interregio) zurückgelegt werden.

Pensionisten aufgepasst: Wie ihr die gratis ÖBB-Tickets bekommt

Die gratis ÖBB-Tickets gibt es übrigens nicht einfach so. Sie werden nämlich erst dann dem ÖBB-Kundenkonto gutgeschrieben, wenn man die „Vorteilscard Senior Frei“ entweder neu beantragt oder eben verlängert. Wie die ÖBB gegenüber 5 Minuten erklären, sei es aber nicht möglich, die Vorteilscard schon vor Ablauf zu verlängern. Man muss also darauf warten, dass sie abgelaufen ist, sofern man bereits eine besitzt. Immerhin: Die Aktion gilt von 15. April 2026 bis 15. April 2027, an Tickets kommt man also in jedem Fall. Diese gelten dann für genau ein Jahr. Die Tickets bekommt ihr übrigens nicht in ausgedruckter Form sondern nur digital. Die ÖBB empfiehlt daher die Nutzung eines ÖBB-Kontos, wo sie hinterlegt und eigenständig über Web und App eingelöst werden können. Die Möglichkeit, die Gutscheine an den ÖBB-Schaltern – und somit ohne Kundenkonto – einzulösen besteht allerdings ebenfalls, versichert man.

Zusammenfassung: Was es für die gratis ÖBB-Tickets braucht und wer sie bekommt Wer die gratis ÖBB-Tickets bekommt: Pensionisten, die mindestens 65 Jahre alt sind und eine Ausgleichs- oder Ergänzungszulage beziehen

Wie viele: 100.000 Menschen betroffen

Was: zwei gratis Tickets für Fernreisen in Österreich Welche Voraussetzungen für die gratis ÖBB-Tickets sonst noch gelten: Tickets bekommt man bei Verlängerung oder Beantragung der „Vorteilscard Senior Frei“, die ebenfalls gratis ist

Vorteilscard kann nicht vor Ablauf schon verlängert werden

Fahrten müssen innerhalb von Österreich im ÖBB-Netz getätigt werden

Teil der Reise muss mit Fernverkehrszug zurückgelegt werden – also mit Railjet, Eurocity, Intercity, Interregio Voraussetzungen erfüllt? So kommst du zu den Tickets: Aktion gilt von 15. April 2026 bis 15. April 2027

Tickets gelten ein Jahr ab Beantragung oder Neuausstellung der „Vorteilscard Senior Frei“

Tickets sind nur digital verfügbar, können aber auch an den ÖBB-Schaltern eingelöst werden, ein Kundenkonto ist nicht zwingend notwendig

ÖBB rechnen gegenüber 5 Minuten mit „positivem Effekt“

Auf Nachfrage von 5 Minuten, mit wie vielen abgesetzten Tickets und Kosten man rechnet, meint man seitens der ÖBB nur: „Da es sich um eine neue Aktion handelt kann man weder Anzahl der Tickets noch eine Kostenschätzung abgeben. Wir rechnen aber mit einem positiven Effekt, da wir dadurch eine derzeit wenig bahnaffine Gruppe für das Bahnfahren begeistern können.“ Idealerweise auch mit ihren Familien. Abschließend erklärt man noch, dass die Aktion von den ÖBB ausgehe, „Zuschüsse der öffentlichen Hand gibt es nicht“.

Mobilitätsminister Hanke und Sozialministerin Schumann freut Aktion

Sowohl Sozialministerin Korinna Schumann als auch Mobilitätsminister Peter Hanke sehen die Aktion positiv, wie es in einer Aussendung heißt. Hat man eine niedrige Pension, überlege man sich heutzutage genau, ob man sich eine Reise überhaupt leisten könne, weiß Schumann: „Es ist unsere Verantwortung, ihnen im Alter ein würdevolles und aktives Leben zu ermöglichen.“ Hanke seien faire und sozial ausgewogene Preise ein besonderes Anliegen: „Wer wenig Einkommen hat, darf nicht vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. Ein Besuch bei den Enkeln, ein Treffen mit Freunden oder ein Ausflug in eine andere Region Österreichs – all das soll keine Frage des Geldbörserls sein“, so der Mobilitätsminister.