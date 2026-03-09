Stopp-Schild ignoriert: Auto stürzt in Bach – vier Verletzte

Zeugen konnten beobachten, wie eine Autofahrerin einfach in die Kreuzung fuhr – ein schwerer Fehler. Es kam zu einer Kollision: Ein Auto landete im Bach, während im anderen Wagen zwei junge Frauen eingeklemmt wurden.

Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagabend im Gemeindegebiet von Buchkirchen (Bezirk Wels-Land, Oberösterreich). Ein 32-jähriger Autofahrer war mit seinem Auto auf der L1253 in Richtung Buchkirchen unterwegs. Zur selben Zeit war eine 20-jährige Autofahrerin auf der Hauptstraße in Richtung der Kreuzung unterwegs, dort wollte sie nach links einbiegen „Laut Zeugen dürfte die 20-jährige Lenkerin, ohne bei der dortigen Stopp-Tafel anzuhalten, in die Kreuzung eingebogen sein“, informiert die Polizei. Deshalb kam es zu einer Kollision.

Zwei junge Frauen schwer verletzt

Dabei durchbrach das Fahrzeug des 32-Jährigen ein Brückengeländer und landete im Bach. Er und seine Beifahrerin konnten sich selbst aus dem Auto befreien und wurden leicht verletzt. Bei der 20-Jährigen sah das Ganze aber anders aus: Die Fahrerseite ihres Autos wurde schwer beschädigt, und das Fahrzeug kam parallel zum Brückengeländer zum Stillstand. Sie und ihre 18-jährige Beifahrerin wurden dabei eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mittels Bergeschere aus dem Auto befreit werden. „Die Lenkerin und die 18-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum Wels eingeliefert“, heißt es.