„Marke unbekannt“: Österreicher schmeißen ORF-Rechnung weg

Ein Rechnungshof-Bericht deckt nun auf, wo die Probleme bei der ORF-Gebühr und deren Einhebung überall gelegen sind. Unter anderem seien die Rechnungen teilweise weggeschmissen worden, weil die Marke "OBS" zu unbekannt war.

Die Marke "OBS" sei so unbekannt, dass manche den Brief einfach weggeworfen hätten, so der Rechnungshof mit Verweis auf Marktforschungsergebnisse.

Seit 2024 gibt es in Österreich den neuen ORF-Beitrag, der mittlerweile von (fast) allen Haushalten hierzulande zu zahlen ist – ganz egal, ob man einen Fernseher zu Hause hat oder nicht. Immerhin: Für jene Menschen, die davor bereits die GIS zahlen mussten, wurde der monatliche Beitrag billiger. Er liegt nun bei zwischen 15,30 (Grundgebühr österreichweit) und rund 20 Euro – je nach Höhe der zusätzlichen Landesabgabe. Ein Bericht des Rechnungshofs zeigt nun auf, was beim ORF-Beitrag so alles nicht gepasst hat.

Melderegister sorgt für Probleme

Dabei starteten die Probleme bereits bei den vom Innenministerium zur Verfügung gestellten Daten aus dem zentralen Melderegister (ZMR). Die Millionen Beitragspflichtigen sollten so nämlich mit möglichst geringem Aufwand ermittelt werden, in 590.000 Fällen fehlte bei Personenadressen aber die Türnummer bzw. war diese unklar. Da bereits beim Energiekostenausgleich 2023 vom Finanzministerium die mangelhafte Qualität des ZMR angesprochen wurde, stelle das aus Sicht des Rechnungshofes „eine Wiederholung eines bekannten Fehlers dar“, meint man nun.

Wo die Probleme beim ORF-Beitrag gelegen sind

Der Kundendienst, der für Beitragspflichtige telefonisch, postalisch, per Fax oder auch persönlich da war, hatte größtenteils mit Beschwerden zu kämpfen. Dabei ging es etwa um lange Wartezeiten bei der ORF-Beitragsservice-Hotline, Zahlungserinnerungen trotz Befreiung, ungerechtfertigte Inkassoschreiben oder unterbliebene Rückmeldungen bei Todesfällen trotz mehrfachen Hochladens von Sterbeurkunden. Doppelte Rechnungen für einen Haushalt führten ebenfalls zu Beschwerden. Das geschah laut Rechnungshof vor allem deshalb, weil eben die Datenlage im ZMR unzureichend sei. Übrigens: 2024 hat der Postversand der Rechnungen 8,31 Millionen Euro gekostet, diese wurden von Beitragspflichtigen aber teilweise weggeworfen, wie Marktforschungsergebnisse zeigen würden. Die Marke „OBS“ (ORF Beitrags Service) sei zu unbekannt, so der Rechnungshof.

Kundendienst kommunizierte „widersprüchliche Sachverhalte“

Außerdem hätte der Kundendienst „widersprüchliche Sachverhalte“ den Kunden kommuniziert. So hätte man manchen gesagt, sie wären befreit, am Folgetag wurden dann Zahlungserinnerungen zugestellt. Anfragen wurden teils erheblich später beantwortet, was wiederum zu einem erhöhten Arbeitsaufkommen im Kundendienst führte. Dabei wären, so der Rechnungshof, die Mängel im Kundendienst schon aus den Jahren vor der Umstellung bekannt gewesen. Die Prüfung des Rechnungshofs fand übrigens zwischen Oktober 2024 und März 2025 statt, den gesamten Bericht findet ihr auch hier online auf der Rechnungshof-Website.

ORF: Finanzierungsmodell musste in vier Monaten umgestellt werden

Beim ORF erklärt man ebenfalls, dass die kurzfristige Umstellung des Finanzierungsmodells binnen vier Monaten das System „vor große Herausforderungen“ gestellt habe. Sämtliche Empfehlungen des Rechnungshofs habe man bereits bei Vorliegen des Rohberichts im August 2025 auf Umsetzbarkeit geprüft und stellenweise mittlerweile sogar schon umgesetzt. So habe man etwa das Kundenservice der OBS verstärkt und den Fokus auf Kundenorientierung und Klarheit der Information gelegt. Man ist sich außerdem sicher, dass sich die Aufwendungen der OBS durch Gegensteuerungsmaßnahmen in den kommenden Jahren reduzieren werden.

ORF-Rechnungen sind wieder bei vielen Österreichern eingetrudelt

Apropos ORF-Beitrag: In den vergangenen Wochen sind bei vielen Haushalten wieder die Gebühren-Vorschreibungen eingetrudelt. Was es zu beachten gilt, wie lang man für die Bezahlung Zeit hat und was passiert, wenn man nicht innerhalb der gesetzten Frist bezahlt, hat der ORF auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt. Alles dazu etwa hier: ORF-Briefe trudeln ein, Österreicher müssen zahlen: Was jetzt gilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2026 um 11:59 Uhr aktualisiert