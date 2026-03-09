7 Standorte, 67 Mitarbeiter: Bekannter Druckereibetrieb insolvent

Bei der Antragstellerin handelt es sich laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) um einen „sehr bekannten Druckereibetrieb“. Dabei beschäftigt man sich mit Druckerei, Medienarbeit und hat eine Werbeagentur. Insgesamt betreibt man sieben Standorte und hat 67 Mitarbeiter, die von der Insolvenz betroffen sind. Deren Löhne wurden bis einschließlich Dezember 2025 vollständig bezahlt, im Jänner 2026 seien sie „nur mehr teilweise“ ausbezahlt worden, so der AKV.

Hier betreibt die Salzkammergut Media GmbH ihre Standorte: Melk (NÖ), Auf der Schön 2

Gmunden (OÖ), Druckerstraße 4

Rohr (OÖ), Oberrohr 9

Traun (OÖ), Hugo Wolf Straße 14

Freistadt (OÖ), Werndlstraße 2 bis 4

Bad Ischl (OÖ), Salzburger Straße 32a

Mittersill (Salzburg)

Wieso die Salzkammergut Media GmbH pleite ist

Die technische Entwicklung in der Druckereibranche und eine zunehmende Digitalisierung seien Grund für das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz, so die Antragstellerin. Die Digitalisierung hätte zwar den Umsatz aber nicht den verbleibenden Gewinn gesteigert. Darüber hinaus hätte es auch „gravierende Mängel in der Buchhaltungsabteilung“ gegeben. Außerdem hat die Hausbank der Antragstellerin die Geschäftsbeziehung unerwartet beendet, was schließlich in die Pleite führte. Rund 210 Gläubiger sind betroffen, die Passiva liegen bei 3,5 Millionen Euro. Demgegenüber stehen Aktiva in der höhe von 311.000 Euro, weiß der AKV.

Wie das Unternehmen nun weiter bestehen soll

Das Unternehmen soll allerdings weitergeführt werden, heißt es nun. Den Gläubigern wird dabei ein Sanierungsplan mit einer 20-prozentigen Quote angeboten, die binnen zwei Jahren zu zahlen wäre. Das möchte man nach eigenen Angaben durch den Fortbetrieb finanzieren. Ungeachtet dessen schaut man sich aktuell auch nach Unterstützungsmaßnahmen von dritter Seite um. Bei Bedarf werde man außerdem Unternehmensbereiche einschränken oder einzelne Betriebsstätten komplett schließen.