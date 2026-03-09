Geisterfahrt und Drogen im Gepäck: Alkoholisierte Steirerin gestoppt

Im Tauerntunnel dreht eine Steirerin einfach um – die Polizei stoppt sie wenig später und konnte sie aus dem Verkehr ziehen.

Eine Geisterfahrerin drehte am Abend des 8. März auf der A 10 im Tauerntunnel bei einer Pannenbucht um und fuhr auf der Richtungsfahrbahn Villach in Richtung Salzburg. Der Tunnel wurde daraufhin sofort auf Rot geschalten. Die Polizeistreife konnte das Fahrzeug wenig später anhalten. Die 21-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Liezen (Steiermark) wies bei einem Alkotest einen Wert von 0,84 Promille auf und übergab den Polizisten freiwillig rund zehn Gramm Marihuana. Das Suchtmittel wurde sichergestellt, der Führerschein abgenommen und die Frau mehrfach angezeigt.