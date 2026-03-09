300 Mitarbeiter betroffen: ÖGK „schickt“ Transport-Unternehmen in Pleite

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) nun bekannt gibt, wurde über das Vermögen der Nothegger Transport Logistik GmbH ein Konkursverfahren eröffnet. Den Antrag hat die ÖGK gestellt.

Die Nothegger Transport Logistik GmbH ist Pleite. Das Unternehmen mit Sitz in St. Ulrich am Pillersee (Bezirk Kitzbühel, Tirol) besteht seit 1992 und ist im Transportgewerbe tätig, nun wurde auf Antrag der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) das Konkursverfahren eröffnet. Betroffen sind rund 300 Mitarbeiter, Passiva bestehen in Millionenhöhe, wie etwa der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) nun bekanntgeben.

Die Gründe der Insolvenz der Nothegger Transport Logistik GmbH

Bei der ÖGK habe das Unternehmen Beitragsrückstände in Millionenhöhe angehäuft. Die Rede ist von rund 3,18 Millionen Euro, so der AKV. Die Bemühungen, die Zahlungsunfähigkeit doch noch abzuwenden, sind allerdings schließlich gescheitert. Neben der ÖGK bestehen übrigens auch noch Verbindlichkeiten gegenüber Banken (rund 9,25 Millionen Euro) und gegenüber der Finanz (rund 1,8 Millionen Euro). Hinzu kommen dann noch Lieferantenverbindlichkeiten. Aktuell geht man von rund 15 Millionen Euro an Passiva aus. Als Aktiva wird etwa ein „sehr umfangreicher Fuhrpark“, die Betriebsliegenschaft in St. Ulrich am Pillersee und Beteiligungen an verbundenen Unternehmen beschrieben.

Wie geht es mit der Nothegger Transport Logistik GmbH jetzt weiter?

Derzeit ist laut AKV noch nicht bekannt, ob die Schuldnerin auch weitermachen möchte und dementsprechend eine Sanierung angestrebt wird oder nicht. Nun wird jedenfalls zeitnah zu entscheiden sein, ob das Unternehmen ohne weitere Nachteile für die Gläubiger überhaupt weitergeführt werden kann.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2026 um 14:15 Uhr aktualisiert