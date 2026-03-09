Frauen streikten am Montag in ganz Österreich

Am Montag fanden an mehreren Orten in Österreich Proteste von zahlreichen Frauen statt. Für mehrere Stunden legten die Streikenden ihre Arbeit nieder, um gegen Missstände zu protestieren.

Bei der Demonstration in Graz am Sonntag waren bereits tausende Menschen gekommen, am Montag ging der Protest weiter.

Da der Weltfrauentag heuer auf einen Sonntag fiel, wurde weltweit zu Streiks am Montag aufgerufen. So auch in Österreich. An zahlreichen Orten legten Frauen für Stunden ihre Arbeit nieder, um auf Ungerechtigkeiten wie zum Beispiel das Gender-Pay-Gap aufmerksam zu machen.

Hunderte Streikende in Dornbirn

Ein großer Streik fand in Dornbirn statt. Mehrere hundert Menschen waren gekommen, Frauen legten ihre Arbeit für zwei Stunden nieder. „Angefangen von Care-Arbeit, Gewalt gegen Frauen, dann der Gender-Pay-Gap. Das sind alles Themen, die im Land Vorarlberg einfach auch präsent sind momentan und auch in Zukunft präsenter werden, weil wir eher einen Rückwärtstrend wahrnehmen“, sagte Mitorganisatorin Elke Capelli im ORF-Interview.

Keine Arbeit von 12 bis 14 Uhr in Graz

Nachdem in Graz bereits am Samstag etwa 4.500 Demonstranten durch die Stadt gezogen waren, gingen die Protestaktionen auch am Montag weiter. Von 12 bis 14 Uhr rief der Grazer Frauenrat dazu auf, die Arbeit niederzulegen, um auf die Bedeutung der Arbeit von Frauen Aufmerksamkeit zu schüren.

Demonstration in Oberösterreich

Auch im oberösterreichischen Braunau wird am Montag gestreikt. Von 16 bis 17 Uhr marschiert ein Demozug vom Rathaus Braunau bis zum Kirchenplatz in Simbach. Dazwischen wird eine Gedenkminute auf der Innbrücke für alle Opfer von patriarchaler Gewalt gehalten.