Schwerer Arbeitsunfall in Linz: 40-Jähriger bei Sturz verletzt

Am 9. März 2026, gegen 9.30 Uhr, kam es auf einer Baustelle in Linz (Oberösterreich) zu einem Arbeitsunfall, bei dem sich ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land schwere Verletzungen zuzog. Der 40-Jährige dürfte von der Außenanlage der Baustelle ins Gebäude gegangen sein. Dabei trat er auf ein Blech und stürzte rückwärts zu Boden. Der Verletzte kam zwischen einer Hausmauer und Hebebühne zum Liegen. Die Arbeitskollegen verständigten umgehend die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte in Begleitung des Notarztes ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht.