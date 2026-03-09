Spritpreise explodieren: Bundeskanzler Stocker fordert Steuersenkung

Da die Preise für Treibstoff aktuell immer weiter zunehmen, kann sich Bundeskanzler Christian Stocker vorstellen, vorübergehend die Steuern auf Sprit zu senken. Die Regierung verhandelt derzeit über solche Maßnahmen.

Bundeskanzler Christian Stocker spricht sich in einer Aussendung über die aktuellen Auswirkungen des Nahost-Konflikts. „Seit dem Ausbruch des Kriegs im Iran beobachten wir eine zunehmend angespannte und volatile Situation auf den internationalen Energiemärkten“ so der Kanzler.

„Der Staat darf in einer solchen Situation nicht zum Krisenprofiteur werden„

– Bundeskanzler Christian Stocker

Maßnahmen werden aktuell geprüft

Stocker möchte offenbar zwei Dinge klarstellen, zum einen dürfe es keine Krisengewinne auf Kosten der Autofahrer geben, und zum anderen sollte der Staat sich nicht auf dem Rücken der Bürger bereichern. „Steuerliche Mehreinnahmen sollen nicht im Staatshaushalt bleiben, sondern den Menschen in Form gezielter Entlastungen zurückgegeben werden. Ich spreche mich für eine temporäre Senkung der Steuern auf Sprit aus“, so Christian Stocker. Welche Maßnahmen tatsächlich getroffen werden, wird derzeit innerhalb der Regierung verhandelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.03.2026 um 18:03 Uhr aktualisiert