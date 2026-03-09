Drogenlenker wird in Niederösterreich zum Geisterfahrer

Ein 52-Jähriger fuhr am Sonntagmorgen im Drogenrausch gegen die Fahrtrichtung der Westautobahn. Nach einigen Kilometern Fahrt stoppte ihn ein Unfall. Der Mann wird angezeigt

Die Polizei führte bei dem Lenker einen Drogentest durch, dieser zeigte eine Beeinträchtigung an.

Am frühen Morgen des 8. März fuhr ein griechischer Staatsbürger in der Nähe von Zeillern auf die A1 Westautobahn in falscher Richtung auf. Er fuhr mehrere Kilometer, bis er schließlich auf Höhe Oed bei Amstetten gegen die Mittelleitwand stieß.

52-Jähriger führte Suchtmittel mit

Beamte der Autobahninspektion hielten Nachschau und fanden um halb sechs Uhr das Auto des Griechen am Pannenstreifen. Ein Drogentest verlief bei dem Mann positiv, zudem wurden mehrere Suchtmittel bei dem Mann gefunden. Seinen Führerschein ist er los, und er wird angezeigt.