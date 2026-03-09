Große Suchaktion: Frau wollte Tochter besuchen, doch kam dort nie an

Suchaktion mit Happy End. Eine 83-Jährige wollte zu ihrer Tochter gehen, kam dort aber nie an. Daraufhin wurde eine große Suchaktion in die Wege geleitet.

Eine 83-jährige Frau aus dem Bezirk Rohrbach (Oberösterreich) war seit gestern Nachmittag, 8. März, abgängig. Eine großangelegte Suchaktion nach der vermissten Frau wurde heute Morgen fortgesetzt. Im Zuge der koordinierten Fahndung konnte der Pilot der Führungsunterstützungsdrohne der Freiwilligen Feuerwehr Zwettl am 9. März 2026 gegen 11.45 Uhr die Frau im Dickicht wahrnehmen.

83-Jährige vermisst: Frau wollte zu Tochter gehen, kam dort jedoch nie an

Die 83-Jährige war ansprechbar, soweit wohlauf und gab gegenüber den einschreitenden Einsatzkräften an, dass sie zu ihrer Tochter gehen wollte. Sie musste sich unterwegs hinsetzen und sei nicht mehr hochgekommen. Die 83-Jährige wurde zur gesundheitlichen Abklärung in das Klinikum Rohrbach gebracht.

Große Suchaktion erfolgreich

Am Einsatz waren 38 Feuerwehrfrauen und Männer, 28 Rettungsbedienstete, die Drohnen der Feuerwehr, Rettung sowie Polizei, acht Rettungshunde eine Diensthundestreife der Polizei, zwei Streifen der Bereitschaftseinheit, sechs Regeldienststreifen, die mobilen Einsatzzentralen der Rettung, Feuerwehr und der Polizei beteiligt.