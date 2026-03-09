Obdachlose in Rom: Ist Isabella wirklich Österreicherin?

Die Obdachlose Isabella lebt seit Jahrzehnten auf der Straße im italienischen Rom, und sie behauptet, aus Österreich zu stammen. Eine Fernsehsendung soll nun bei der Klärung ihrer Identität helfen.

Sie lebt seit etwa 1990 auf den Straßen in Rom, hat keinerlei Ausweispapiere, aber sie spricht mehrere Sprachen. Und sie behauptet, Österreicherin zu sein. Die Rede ist von einer Obdachlosen, die sich Isabella nennt. Ihre wahre Identität ist ungeklärt, eine italienische TV-Show soll hier Abhilfe schaffen.

Fernsehsendung soll Klarheit bringen

Roms Sozialstadträtin Barbara Funari hat sich in einem öffentlichen Aufruf an die Fernsehsendung „Chi l’ha visto?“, auf Deutsch „Wer hat sie gesehen?“, gewandt. Die Sendung hilft bei der Suche nach vermissten Personen. Ohne eine eindeutige Klärung der Identität ist ein Hilfs- und Betreuungsangebot nur eingeschränkt möglich. Nun wird gehofft, dass Zuseher der Sendung sie erkennen, und Hinweise geben können.