Wetter in Österreich: Sonniger Dienstag mit einigen Wolken

Am 10. März dominiert wieder die Sonne, nur vereinzelt kommt es zu kurzen Regenschauern. Das Thermometer steigt im Tagesverlauf auf 19 Grad.

Am Dienstag überwiegt wieder die Sonne, allerdings können sich immer wieder Quellwolken am Himmel zeigen. Im Bergland kann es auch zu kurzen Schauern kommen, ansonsten bleibt es überall trocken. Der Wind bläst schwach von südlichen Richtungen, am Alpenostrand kann es jedoch stellenweise lebhaft wehen. Am Nachmittag hat es bis zu 19 Grad.

So wird das Bergwetter am Dienstag

Auf den Bergen zeigt sich die Sonne am Vormittag, am Nachmittag ziehen dann allmählich Wolken auf. Der eher schwache Wind kommt von Westen bis Südwesten. Auf 2000 Metern Höhe hat es zwischen minus einem und plus zwei Grad.